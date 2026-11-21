Le indagini sull'avvelenamento da ricina della famiglia Di Vita proseguono con un lungo interrogatorio a Campobasso e l'arrivo in Italia dei reperti biologici analizzati a Berlino.

Le indagini sull'avvelenamento da ricina di Gianni Di Vita e sua moglie Antonella sono entrate in una fase cruciale, caratterizzata da intensi interrogatori e da complessi accertamenti scientifici internazionali. A pochi giorni dall'avvenimento che ha segnato tragicamente la città di Pietracatella, le autorità stanno raccogliendo le ultime testimonianze necessarie per costruire il quadro fattuale del caso, con particolare attenzione alle dinamiche familiari e alle prove fisiche rinvenute.

Lungo interrogatorio ad Antonello Di Vita in questura

Antonello Di Vita, fratello della vittima Gianni e zio della sopravvissuta Sara, è stato convocato ieri, venerdì 20 novembre, presso gli uffici della Squadra Mobile di Campobasso. La sua permanenza in questura si è prolungata per oltre tredici ore, con l'uomo che è entrato negli uffici alle ore nove del mattino ed è uscito alle ventidue e quindici. La convocazione era avvenuta con la qualifica di persona informata sui fatti, una misura processuale che richiede l'ascolto di soggetti a conoscenza di elementi rilevanti per l'inchiesta senza che questi siano formalmente indagati o testimoni in quel momento specifico.

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Durante l'audizione, il cui contenuto non è stato reso pubblico ma che è stato descritto come un confronto serrato, sono stati ricostruiti i fatti e le circostanze degli ultimi anni, con un focus specifico sulla vita familiare e sui rapporti interpersonali. Le fonti riferiscono che durante questo lungo colloquio sono emerse alcune presunte contraddizioni rispetto ad altre deposizioni già raccolte. Antonello Di Vita, all'uscita, si è mostrato sereno davanti ai giornalisti e ha scherzato sulla durata del colloquio, definendolo necessario per rimettere in ordine i fatti e sviscerare ogni dubbio.

L'uomo ha smentito categoricamente di aver dovuto contraddire le dichiarazioni altrui, spiegando di aver semplicemente riportato la sua versione dei fatti e espresso le proprie delusioni per ciò che è accaduto davanti ai suoi occhi. Ha sottolineato che non gli sono stati contestati elementi nuovi, ma che si è trattata di una ricostruzione completa, che copre l'intera dinamica dalla casa all'ospedale. Ha ribadito la sua presenza fisica nella casa di Pietracatella nei giorni dell'avvelenamento, affermando di aver vissuto in prima persona gli eventi e di non nutrire alcun dubbio sulla propria innocence in merito.

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Esami forensi: da Berlino a Campobasso per l'identificazione

Sul fronte scientifico, una delegazione guidata dal capo della Squadra Mobile Marco Graziano ha fatto ritorno a Berlino dopo due giorni di accertamenti irripetibili presso l'istituto Robert Koch. La missione, conclusasi nelle prime ore della giornata odierna, ha visto gli esperti tedeschi analizzare cinque reperti biologici prelevati nell'abitazione della famiglia Di Vita. Gli elementi esaminati comprendono un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, e un pacchetto con guanti da lavoro.

L'obiettivo primario di questa analisi, condotta sotto la supervisione di massime autorità scientifiche tedesche, è stabilire a chi appartengano le tracce biologiche rilevate sui reperti. Questo passo è fondamentale per collegare fisicamente gli imputati, tra cui la nipote Alice Di Vita, agli oggetti rinvenuti nella scena del crimine. Le analisi sono attualmente in fase di completamento presso i laboratori di Berlino, dove si procederà anche all'individuazione definitiva della ricina su alimenti e altri materiali, un processo che richiederà settimane.

Graziano ha dichiarato che nei prossimi giorni, a Campobasso, si svolgeranno ulteriori esami complementari necessari per integrare i dati scientifici ottenuti in Germania. C'è inoltre l'attesa per una quasi certa proroga di trenta giorni della scadenza procedurale, che originariamente sarebbe dovuta scadere tra una settimana. Questa dilatazione dei tempi è considerata necessaria per consentire un'analisi meticolosa e inattaccabile delle prove, data la delicatezza della sostanza tossica utilizzata e la complessità tecnica delle verifiche.

Posizione della sorella Sara Di Vita e sviluppi successivi

Parallelamente agli interrogatori e alle analisi forensi, è attivo il coordinamento con la sorella delle vittime, Sara Di Vita. La giovane, che si è trasferita dal Molise a Torino per frequentare l'università, risiede attualmente nella città piemontese dove vive anche lo zio paterno. La sua deposizione è attesa nei prossimi giorni e arriva a poche ore dall'audizione di Antonello, aggiungendo un altro tassello importante alla ricostruzione degli eventi. La collaborazione con Sara è ritenuta prioritaria dalle forze dell'ordine per comprendere le dinamiche post-evento.

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Nel frattempo, si valuta anche la possibilità di convocare altri familiari, tra cui il fratello di Gianni Di Vita, per chiarire definitivamente ogni aspetto non ancora accertato. Le indagini si concentrano non solo sull'aspetto tossicologico, ma anche sulle motivazioni e sulle dinamiche relazionali che hanno portato al tragico avvelenamento. La sinergia tra la polizia italiana e gli istituti scientifici tedeschi sta garantendo un livello di accuratezza senza precedenti, essenziale per assicurare giustizia alle vittime e chiarire la verità sui fatti.