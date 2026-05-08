Indagini della Corte dei Conti su possibili danni erariali legati allo Sliding Center di Cortina d'Ampezzo

La Procura regionale della Corte dei Conti sta indagando su possibili danni erariali e illeciti legati alla gestione e alla riconsegna dello Sliding Center di Cortina d'Ampezzo dopo le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le indagini riguardano anche i costi extra coperti da finanziamenti pubblici e le discrepanze nelle stime dei costi di costruzione.

La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini su un possibile danno erariale legato allo Sliding Center di Cortina d'Ampezzo, impianto che ha ospitato l'hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

La magistratura contabile sta verificando anche eventuali illeciti connessi alla riconsegna dell'impianto a Simico per la riparazione di alcuni danni riscontrati dopo i Giochi. In particolare, si vuole accertare se i problemi siano imputabili alla gestione della Fondazione Milano Cortina durante l'evento olimpico o se fossero già presenti prima dell'inizio delle competizioni. L'obiettivo è stabilire se si tratti di un ammaloramento strutturale o di danni causati dall'utilizzo intensivo dell'impianto.

Parallelamente, la Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta conducendo un'istruttoria per ipotesi di danno erariale legato ai cosiddetti "extracosti" coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. Secondo gli accordi iniziali, l'impianto doveva essere costruito dal gruppo privato tedesco Eventim, senza l'uso di fondi pubblici.

Tuttavia, a fine febbraio scorso, è emerso che Evd Milan Srl, parte del gruppo Eventim, avrebbe richiesto 134 milioni di euro di "extra costi" rispetto a quelli preventivati, da coprire con finanziamenti pubblici. Successivamente, un'analisi tecnica degli uffici comunali ha stimato una cifra più bassa, di poco superiore ai 50 milioni di euro. Questa discrepanza ha spinto la Procura regionale lombarda della Corte dei Conti, guidata da Paolo Evangelista, ad aprire un'istruttoria contabile per verificare eventuali profili di danno erariale.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono state un evento ricco di emozioni, con momenti indimenticabili come le lacrime di gioia e delusione, una proposta di matrimonio, la confessione di un tradimento, record battuti e sconfitte inaspettate. Tuttavia, dietro l'entusiasmo sportivo, emergono questioni legali e finanziarie che richiedono un'attenta analisi da parte delle autorità competenti





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