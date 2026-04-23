Indagini Mafia: Audizione Chiave del Pentito Amico a Milano

Ieri mattina, Gioacchino Amico, collaboratore di giustizia del clan Senese, è stato ascoltato a Milano dai pm della DDA di Roma per accertare possibili legami tra la camorra romana e altre organizzazioni criminali. L'audizione mira a fare luce su presunti collegamenti e attività illecite condotte in collaborazione.

Ieri mattina, una significativa svolta nelle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma si è concretizzata con l'audizione di Gioacchino Amico , collaboratore di giustizia appartenente al clan Senese, presso la sede della Procura di Milano .

L'incontro, condotto dai pubblici ministeri romani in trasferta lombarda e supportato dai colleghi milanesi, ha avuto come fulcro l'esplorazione di possibili collegamenti – al momento ancora da accertare e dimostrare – tra figure orbitanti attorno al potente clan camorristico romano guidato da Michele Senese, noto come 'O Pazzo, e altre entità criminali operanti nel territorio milanese. L'audizione di Amico, figura chiave per la ricostruzione delle dinamiche interne al clan Senese e dei suoi rapporti esterni, rappresenta un passo cruciale per comprendere la portata e l'influenza di questa organizzazione criminale, non solo nella capitale, ma potenzialmente anche in altre regioni d'Italia.

Gli inquirenti sperano che le dichiarazioni del pentito possano fornire elementi concreti per individuare eventuali alleanze, scambi di favori o attività illecite condotte in collaborazione con altre cosche o gruppi criminali. L'attenzione si concentra in particolare sulla verifica di possibili flussi di denaro sporco, traffici di droga o altre attività illegali che potrebbero aver coinvolto soggetti legati al clan Senese e ad altre organizzazioni criminali.

La complessità delle indagini è accentuata dalla necessità di corroborare le affermazioni del collaboratore di giustizia con prove oggettive, come intercettazioni telefoniche, documenti bancari o testimonianze di altri soggetti coinvolti. La DDA di Roma, in collaborazione con la Procura di Milano, sta lavorando intensamente per ricostruire la rete di relazioni del clan Senese e per individuare tutti i responsabili delle attività illecite attribuite all'organizzazione.

L'audizione di Gioacchino Amico si inserisce in un contesto più ampio di indagini volte a contrastare la criminalità organizzata e a smantellare le sue strutture operative. Le autorità giudiziarie sono determinate a perseguire con fermezza tutti coloro che si rendono responsabili di reati di associazione a delinquere, traffico di droga, estorsione e altri crimini che minacciano la sicurezza e la legalità del Paese.

La collaborazione tra le diverse Procure, in questo caso Roma e Milano, è fondamentale per garantire l'efficacia delle indagini e per assicurare alla giustizia i responsabili di tali attività illecite. L'obiettivo finale è quello di proteggere i cittadini e di ripristinare un clima di legalità e sicurezza sul territorio nazionale. Le indagini proseguono a ritmo serrato, con ulteriori accertamenti e interrogatori in programma nei prossimi giorni.

Si prevede che l'audizione di Amico possa aprire nuovi scenari investigativi e portare alla luce ulteriori elementi utili per la ricostruzione della verità. La Procura di Milano, in particolare, sta collaborando attivamente con la DDA di Roma per verificare le informazioni fornite dal pentito e per individuare eventuali collegamenti con altre indagini in corso. La speranza è che questa collaborazione possa portare a risultati concreti e a un significativo colpo alla criminalità organizzata.

L'importanza di questa indagine risiede anche nella sua capacità di svelare le dinamiche interne al clan Senese e di comprendere le strategie utilizzate dall'organizzazione per infiltrarsi nell'economia legale e per riciclare il denaro sporco. La lotta alla criminalità organizzata è una sfida complessa e continua, che richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

L'audizione di Gioacchino Amico rappresenta un passo importante in questa direzione, ma è solo un tassello di un mosaico più ampio che richiede ancora molti sforzi per essere completato. La DDA di Roma e la Procura di Milano sono consapevoli della delicatezza della situazione e stanno lavorando con la massima professionalità e determinazione per garantire che la giustizia sia fatta





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mafia Camorra Clan Senese Gioacchino Amico DDA Roma Milano Indagini Criminalità Organizzata

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allarme sabotaggio negli omogeneizzati in Europa: indagini internazionali sul rischio di avvelenamentoUn grave caso di manomissione alimentare minaccia la sicurezza dei neonati: ritrovati anticoagulanti in vasetti HiPP. Ritiri massicci e indagini in corso in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Read more »

Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait MilanoDal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026

Read more »

Rapina a casa Zaniolo: indagini in corso per stabilire dinamica, fascia oraria e refurtivaBrutta sorpresa per Nicolò Zaniolo, che al rientro nella sua abitazione di Moruzzo si è trovato davanti a una scena tutt’altro che rassicurante: stanze messe a soqquadro, cassetti svuotati e ogget

Read more »

Sull’omicidio di Moussa Diarra ci saranno nuove indaginiLa richiesta di archiviazione è stata respinta, e il poliziotto che ha sparato il 20 ottobre del 2024 davanti alla stazione di Verona ora è indagato anche per depistaggio

Read more »

Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait MilanoDal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026

Read more »

Ventenne trovato morto dopo un mese, l'amico confessa 'Sono stato io'Il 19enne: 'Una lite'. Vincenzo accoltellato e poi gettato dal terrazzo nel Casertano (ANSA)

Read more »