La Procura di Firenze riapre le indagini sul Mostro di Firenze. Il genetista Ugo Ricci analizzerà le prove biologiche per identificare l'assassino tramite il profilo genetico.

La procura di Firenze ha annunciato la ripresa formale delle indagini sul caso del Mostro di Firenze, dando il via a un'operazione forense complessa e delicata finalizzata all'identificazione del serial killer. Le autorità hanno deciso di recuperare e analizzare approfonditamente i reperti biologici conservati nei vecchi archivi investigativi, puntando sulla tecnologia moderna per colmare le lacune leftate decenni fa.

Recupero prove biologiche dai reperti originali

Il nucleo centrale di questa nuova fase investigativa si basa sulla riesumazione e sull'analisi del DNA lasciato dalle vittime sugli oggetti o sui luoghi dei crimini. Gli inquiretti ritengono che questa traccia biologica costituisca la firma inconfondibile dell'assassino, un elemento cruciale che avrebbe accompagnato tutti e otto i duplici omicidi commessi nel corso degli anni.

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Per garantire la massima accuratezza scientifica, l'analisi delle prove verrà affidata al genetista Ugo Ricci, figura di spicco nel panorama forense italiano nota per aver riscritto la storia investigativa del caso Garlasco. Il lavoro verrà svolto in un ambiente protetto, seguendo protocolli rigorosi per evitare qualsiasi contaminazione che potrebbe compromettere l'integrità dei risultati genetici.

Identificazione e esclusione dei familiari delle vittime

Prima di poter isolare il profilo genetico del colpevole, è necessario effettuare un'operazione di screening dettagliato per escludere la presenza di materiale biologico appartenente alle vittime. A tal fine, la procura sta contattando sistematicamente i parenti di ciascun giovane ucciso tra il 1968 e il 1985, richiedendo la donazione di campioni di saliva per costruire una banca dati di riferimento escludente.

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Non tutte le famiglie sono state ancora raggiunte o hanno fornito il consenso. I carabinieri del nucleo investigativo di Firenze stanno procedendo con cautela, tenendo conto che alcune persone non sono più in vita o che i dati genetici di alcune vittime sono già in possesso degli investigatori, accelerando così le tempistiche per le famiglie rimanenti.

Un esempio significativo di questa collaborazione è arrivato dalla sorella di Pasquale Gentilcore, invitata dai carabinieri a fornire un campione. Pasquale fu ucciso insieme alla fidanzata Stefania Pettini il 14 settembre del 1974, quando i loro corpi furono ritrovati in una vigna a Rabatta, nel comune di Borgo San Lorenzo. La disponibilità dei familiari è fondamentale per pulire i reperti dal DNA delle vittime.

Dettagli tecnici e arma del crimine mai trovata

Oltre alle tracce biologiche, le indagini si concentreranno sulla riconnessione dei proiettili Winchester serie H rinvenuti sulle scene del crimine. Questi elementi balistici, uniti all'uso della Beretta calibro 22, costituiscono il modus operandico riconosciuto del killer. Tuttavia, l'arma del delitto non è mai stata recuperata, rendendo ancora più vitale l'analisi del materiale genetico conservato.

Al momento, l'inchiesta sta gestendo scatoloni contenenti prove accumulate decenni fa, quando la natura scientifica delle indagini era molto diversa. L'attuale magistratura, guidata dalle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, sta cercando di trasformare questa mole di dati storici in risultati forensi concreti e utilizzabili in sede processuale.

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Prospettive future per le indagini forensi

La procura di Firenze possiede già i profili genetici di alcuni indagati o sospettati del passato, che verranno confrontati con i nuovi dati ottenuti. L'obiettivo finale è incrociare le informazioni per escludere definitivamente i familiari delle vittime e isolare eventuali corrispondenze con profili sospetti noti o non noti.

Questa operazione rappresenta una svolta significativa dopo oltre cinquant'anni di stallo investigativo. La collaborazione tra i carabinieri, la procura e gli esperti genetisti segna un nuovo capitolo nella ricerca di giustizia per le vittime e le loro famiglie, sfruttando le potenzialità offerte dalla scienza moderna per risolvere uno dei casi più celebri e dolorosi della cronaca italiana.