Il ROS di Caltanissetta analizza le memorie sequestrate a Donatella Peruzzi. Le intercettazioni rivelano dettagli su Contorno e il corvo, chiudendo il cerchio sulle responsabilità della strage di via D'Amelio.

Le indagini giudiziarie sulla figura dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e della sua stretta collaboratrice Donatella Peruzzi hanno raggiunto una fase di cruciale approfondimento operativo. Mentre la Procura di Grosseto valuta se trasmettere l'hard disk rinvenuto nella dimora di De Gennaro, insieme ad alcune lettere, ai colleghi di Caltanissetta o delegare direttamente la Polizia Giudiziaria all'esame del suo contenuto, il lavoro di analisi preliminare è già iniziato altrove. Il Reparto Operativo Speciale (ROS), sotto la coordinazione del procuratore nisseno Salvatore De Luca, sta esaminando con la massima priorità le otto pendrive digitali sequestrate presso l'abitazione di Donatella Peruzzi.

La richiesta di misura cautelare per l'arresto di Donatella Peruzzi si fonda su elementi che collegano direttamente i documenti ritrovati alla dinamica del depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. La sentenza storica su quei fatti ha stabilito che l'ex capo della Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, agiva come anello intermedio di una rete organizzativa molto più ampia. In questo contesto, le ultime volontà espresse da Gianni De Gennaro attraverso le sue lettere assumono una rilevanza decisa. L'ex capo della polizia ha scritto di aver "obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ha assolto ai compiti che gli sono stati affidati, anche contro la sua volontà, con impegno", una dichiarazione che i magistrati nisseni interpretano alla luce della struttura di comando descritta nel giudizio su La Barbera.

Also read De Gennaro, i misteri in otto pen drive nascoste: 'Contorno', 'Stragi', 'Stato-Mafia'. Sulle indagini di via D'Amelio il ruolo dei Servizi

Un punto nodale delle accuse riguarda la decisione dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi di coinvolgere Bruno Contrada nelle indagini. Contrada, un uomo del SISDE, fu poi arrestato per collusioni con la mafia, nonostante la normativa vigente vieti espressamente che la magistratura mantenga rapporti diretti con i servizi di informazione. Le intercettazioni ambientali intercettate dai pm dimostrano come Gianni De Gennaro avesse intenzione esplicita di impedire che i propri archivi riservati finissero a disposizione degli inquirenti. Il ritrovamento fortuito di alcuni di quei documenti ha permesso di illuminare dettagli non irrilevanti sui fatti avvenuti negli anni che hanno preceduto le tragiche stragi mafiose.

Al centro dell'interesse investigativo vi è la figura del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, noto anche con il soprannome di corvo, e il suo legame con l'ex vertice di polizia. La richiesta d'arresto dedica un intero capitolo al furto della borsa di De Gennaro avvenuto il 13 ottobre 2024. Si trattava di documenti che Donatella Peruzzi definiva "pericolosi" e che aveva affidato al marito con l'intento di nasconderli. Qualcuno aveva sfondato il vetro dell'automobile, rubando la borsa contenente gli atti riservati. Quando la donna confessò a De Gennaro l'accaduto, il ROS intervenne perlustrando la zona e recuperando i fogli gettati in una discarica vicina.

Advertisement

I magistrati nisseni sostengono che la recuperação di quei documenti consenta di cogliere la rilevanza della figura di Salvatore Contorno e il costante legame che lo univa a De Gennaro. Secondo le intercettazioni, l'ex capo della polizia svolgeva da tempo un'attività di monitoraggio e controllo dell'ex collaboratore di giustizia attraverso un ex poliziotto di sua estrema fiducia, nominato Francesco Pacetto. È noto che proprio grazie al ruolo di De Gennaro, il pentito aveva consentito lo svolgimento del maxi processo. La reazione angosciata della Peruzzi al momento del furto, con esclamazioni come "Oh Gesù! Tutti gli atti riservati", testimonia la consapevolezza della gravità del materiale compromettente.

La preoccupazione di Gianni De Gennaro per il passato è evidente anche nelle conversazioni con il figlio, che aveva cercato di rassicurare la madre dicendo "e vabbè, mica c'erano i segreti di Stato!". Tuttavia, i pm spiegano che De Gennaro riteneva Contorno uno tra i pochi, ancora in vita, in grado di costituire una immediata "minaccia" per la sua posizione personale. "Per qualsiasi cosa è rimasto solo lui", aveva detto De Gennaro riferendosi agli episodi del passato, sottolineando come tutti gli altri attori di quegli anni fossero deceduti. Questo isolamento informativo rappresenta uno dei driver principali delle accuse mosse contro la coppia.

Un elemento ulteriore di prova è emerso dall'analisi di un articolo di giornale rinvenuto tra i documenti recuperati, sul quale De Gennaro aveva annotato di proprio pugno: "Elia Tucci probabile ispiratore corvo". Elia Tucci è un ex funzionario della Criminalpol di Palermo, in servizio dall'85 al '92, che sarebbe stato il suggeritore del misterioso autore degli anonimi. Questi messaggi accusavano Giovanni Falcone e lo stesso De Gennaro di aver gestito il ritorno di Contorno per catturare Riina e Provenzano. Per quegli episodi era finito a processo il pm Alberto Di Pisa, condannato in primo grado e poi assolto, ma la tesi dei pm è che De Gennaro nutrisse il sospetto, mai esternato agli inquirenti, della matrice interna alla polizia di Stato dietro quegli anonimi.