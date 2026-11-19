Si entrano nei dettagli dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara. Esami scientifici al Robert Koch Institut e possibile audizione di Gianni Di Vita.

Le indagini sulla tragica morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Ielsi stanno attraversando una fase decisiva. I materiali sequestrati nell'abitazione di Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati inviati al Robert Koch Institut di Berlino per analisi forensi approfondite. L'ipotesi principale degli investigatori punta sull'uso della ricina come sostanza velenosa responsabile del decesso delle due donne.

Analisi forensi al Robert Koch Institut

Il centro di ricerca tedesco ha ricevuto cinque reperti prelevati il 30 luglio scorso dalla dimora della famiglia Di Vita. Gli esperti stanno portando avanti accertamenti tecnici di altissima precisione che vengono definiti irripetibili nell'ambito dell'inchiesta. La procedura richiede tempo e pazienza, poiché la complessità delle analisi dipende dalla natura dei materiali biologici o chimici esaminati.

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Una consulente del Istituto Auxologico Italiano di Pavia partecipa direttamente alle operazioni di verifica, garantendo che i protocolli seguiti siano in linea con gli standard internazionali. La fase preparatoria di questi esami si è conclusa, ma al momento non sono stati resi noti risultati preliminari. La mancanza di esiti immediati crea un'attesa tesa per le autorità giudiziarie coinvolte nel caso.

La figura di Gianni Di Vita

Oltre alle prove scientifiche, le indagini si concentrano anche su aspetti relazionali e testimoniali. Secondo quanto riportato dal programma Ore 14 di Rai 2, condotto da Salvo Sottile, si sta valutando la possibilità di ascoltare Gianni Di Vita. Egli è il marito di Antonella e il padre di Sara, il che lo colloca al centro di una rete di relazioni familiari complesse.

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La trasmissione televisiva, guidata dall'inviato Tommaso Mattei dalla Germania, ha riferito che una convocazione potrebbe avvenire già nella settimana successiva ai fatti descritti. Questo passo rappresenta solo una possibilità operativa e non una citazione ufficiale confermata dalle autorità competenti. I motivi specifici dell'eventuale audizione e le domande da porre non sono stati resi pubblici.

Questa mossa investigativa mira a ricostruire con maggiore precisione le circostanze che hanno portato all'avvelenamento. La posizione di Gianni Di Vita potrebbe fornire elementi cruciali per chiarire aspetti fino ad ora oscuri della vicenda. Gli investigatori stanno cercando di collegare ogni dettaglio personale a una narrazione fattuale coerente.

Impatto e prossime verifiche

La comunità locale a Pietracatella e l'opinione pubblica attendono con ansia gli sviluppi del caso. La pubblicazione dei risultati degli esami tedeschi sarà un momento di svolta per comprendere la dinamica degli eventi. Finché le perizie non saranno concluse, ogni ipotesi rimane nel campo delle indagini preliminari.

Il caso tornerà ad essere al centro dell'attenzione mediatica con nuovi aggiornamenti. Ore 14 Sera continuerà a seguire le verifiche condotte in Germania e le eventuali mosse del tribunale italiano. La trasparenza sulle procedure scientifiche è fondamentale per mantenere la fiducia nel sistema giustizia durante questa lunga fase di attesa.