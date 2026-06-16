Indagini sul delitto di Garlasco: Sempio sceglie il silenzio durante l'interrogatorio

L'unico indagato per il delitto di Garlasco, Sempio, si avvale della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio presso la Procura di Pavia. La Procura sta esaminando intercettazioni e altri elementi chiave per chiarire la dinamica dei rapporti e la tenuta del quadro indiziario.

Le indagini sul delitto di Garlasco continuano a svilupparsi con l'audizione dell'unico indagato, Sempio , presso la Procura di Pavia. Durante l'interrogatorio, durato diverse ore, Sempio ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti, avvalendosi della facoltà di non collaborare.

La difesa dell'indagato ha mantenuto una linea prudente, in attesa di accedere integralmente agli atti. La Procura di Pavia sta esaminando intercettazioni e altri elementi chiave, tra cui conversazioni ambientali in cui Sempio farebbe riferimento a video e contatti legati alla vittima e ad altre persone coinvolte nella vicenda.

Il fascicolo sul delitto di Garlasco si sta sviluppando attraverso nuovi atti, verifiche tecniche e riletture di vecchi elementi investigativi, con l'obiettivo di chiarire la dinamica dei rapporti e la tenuta complessiva del quadro indiziario





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