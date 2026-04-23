Indagini sul duplice omicidio: al centro l'analisi del telefono e la ricerca della tossina

La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, concentrandosi sull'analisi del telefono della figlia maggiore e sulla possibile origine della sostanza tossica che ha causato la morte di madre e figlia. Le indagini si estendono alla famiglia e agli amici, con audizioni in corso e accertamenti sulla pianta da cui deriva la tossina.

La procura di Larino prosegue con le indagini per il duplice omicidio premeditato, concentrandosi sulla possibile origine e modalità di somministrazione di una sostanza tossica che ha portato alla morte di madre e figlia.

Le indagini si estendono a tutta la famiglia, parenti e amici, con audizioni in corso per ricostruire gli ultimi giorni di vita delle vittime e individuare eventuali moventi. Un elemento chiave è l'acquisizione del telefono cellulare di Alice Di Vita, assente alle cene sospette, per analizzare contatti, spostamenti, ricerche online e comunicazioni private.

L'attenzione degli inquirenti è focalizzata sui giorni tra il 23 e il 24 dicembre, cercando di individuare il momento preciso dell'ingestione della sostanza o di eventuali segnali premonitori. Gli esami tossicologici, che saranno effettuati il 29 aprile a Bari, saranno determinanti per stabilire la natura della sostanza e il meccanismo che ha causato il decesso. Parallelamente, si indaga sulla possibile provenienza della tossina, la cui pianta di origine è presente anche in Molise.

Accertamenti sono stati effettuati in una scuola locale, dove sarebbero state effettuate ricerche sulla ricina nei mesi precedenti ai fatti, sebbene questo elemento, di per sé, non costituisca una prova definitiva. Le verifiche si estendono anche a negozi e rivenditori, per capire se la tossina o sostanze ad essa riconducibili possano essere state acquistate o ricavate da materiali in vendita.

L'isolamento della ricina in forma tossica è un processo complesso, il che solleva dubbi sulla deliberata intenzione dell'avvelenamento e sull'identità dell'eventuale responsabile. I compagni di classe della figlia minore sono stati ascoltati in audizioni protette, alla presenza di uno psicologo, per verificare se la ragazza avesse mai confidato tensioni familiari o situazioni anomale. L'obiettivo è incrociare queste testimonianze con quelle già raccolte tra parenti e amici, concentrandosi sull'ambito familiare come elemento centrale dell'indagine.

Un cugino è stato convocato e si valuta un nuovo ascolto del padre, già parte offesa nel procedimento. Resta aperto il nodo del movente: non è chiaro se entrambe le vittime fossero designate o se la figlia minore sia rimasta coinvolta accidentalmente. La conferma scientifica della sostanza e la determinazione del movente saranno decisive per orientare l'inchiesta.

Le indagini si concentrano sui pasti consumati nei giorni precedenti a Natale, quando erano assenti la figlia maggiore e il padre, che ha accusato lievi sintomi. Sono stati effettuati sopralluoghi per verificare la presenza di tracce della sostanza negli ambienti domestici e negli utensili. Il prossimo 29 aprile, a Bari, il medico legale Benedetta Pia De Luca terrà un esame cruciale dei campioni prelevati durante le autopsie, in contraddittorio tra le parti.

Il ruolo del Centro antiveleni sarà fondamentale, in attesa dei risultati dei test





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