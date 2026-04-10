Indagini sull'avvelenamento a Pietracatella: nuovi sviluppi e interrogativi

Le indagini sulla presunta intossicazione che ha colpito una famiglia di Pietracatella si intensificano. Interrogati diversi testimoni, si attendono i risultati delle perizie. L'ex sindaco si dichiara sereno, ma emergono nuove domande sui pasti sospetti e sulle possibili cause del malore.

Negli ultimi giorni le indagini sembrano aver raggiunto un momento cruciale, sebbene si attendano ancora i risultati definitivi delle perizie tossicologiche e delle autopsie. Più di trenta persone sono state interrogate, inclusa una cugina dell' ex sindaco , e sia il padre che la figlia maggiore sono stati sottoposti a diverse ore di interrogatorio, in qualità di persone informate sui fatti. Le testimonianze raccolte, a quanto pare, non sarebbero del tutto concordanti.

L'ex sindaco, parlando con il suo avvocato Di Vita dopo il lungo interrogatorio di mercoledì, ha dichiarato: “Ho la coscienza a posto, caro avvocato. E ho risposto a tutte le domande”. L’ex sindaco di Pietracatella, che afferma di essere profondamente addolorato per la perdita della moglie e della figlia, è uscito dalla Questura di Campobasso dopo un’audizione durata sei ore. “Sì, ho la coscienza a posto anche se su di me vengono fatte illazioni, sciacallaggi”, ha aggiunto. L'avvocato ha poi precisato: “Assisto Di Vita come parte offesa, per quanto riguarda la sua posizione lo definirei sereno. Certo, è distrutto per quei due lutti devastanti...”.\L'attenzione degli investigatori si concentra in particolare sui pasti consumati il 23 e 24 dicembre. Le due donne hanno accusato un malore il 25 dicembre. Di Vita ha affermato, come aveva già fatto in precedenza, che a pranzo era stata servita “pasta al sugo di pomodoro”. Ha invece dichiarato di non ricordare cosa fosse stato consumato a cena il 23 dicembre, giorno in cui la figlia maggiore non era presente. Il 24 dicembre i Di Vita hanno pranzato dal padre di Antonella Di Ielsi e la sera successiva hanno cenato con dei parenti del commercialista. I resti di questi pasti, in parte preparati dalla Di Ielsi, non sono stati disponibili per l'analisi. Le analisi tossicologiche e microbiologiche sull'uomo, ricoverato a Roma, non hanno rilevato tracce di veleno. La figlia maggiore non ha manifestato alcun sintomo. L'inchiesta è ancora aperta, e numerosi interrogativi rimangono senza risposta. Si indaga sull'eventuale presenza di ricina e sull'obiettivo del presunto avvelenamento.\Le domande senza risposta sono molteplici: l'obiettivo del veleno erano proprio le due donne? Qualcuno potrebbe aver cercato di avvelenare altri membri della famiglia? Chi aveva la possibilità di maneggiare il veleno? Il malore accusato dal padre è collegato agli eventi? La ricina potrebbe essere stata presente nei prodotti donati alla famiglia di Pietracatella? L'attenzione si concentra ora sull'analisi dei reperti, sulla ricostruzione dettagliata degli eventi e sull'individuazione di eventuali responsabili. L'inchiesta, complessa e delicata, sta procedendo con scrupolosità, cercando di far luce su ogni aspetto di questa tragica vicenda e di stabilire la verità dietro gli eventi che hanno sconvolto la comunità di Pietracatella





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