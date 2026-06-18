Indagini sull'incidente a Mykonos: due ricostruzioni diverse

La polizia greca sta esaminando due diverse ricostruzioni dell'incidente che ha coinvolto la donna aretina di 39 anni. La tragedia è avvenuta tra domenica 14 e lunedì 15 giugno, ma la dinamica è ancora da accertare.

Le indagini sull'incidente a Mykonos proseguono per fare chiarezza sull'accaduto. La donna aretina di 39 anni che ha perso la vita insieme alle amiche per festeggiare il suo addio al nubilato, in vista delle nozze previste per sabato 20 giugno.

Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia ha fermato due persone: si tratta dei conducenti delle due vetture coinvolte, la Peugeot sulla quale viaggiava la donna insieme a tre amiche e la Volkswagen blu entrata in collisione con il veicolo. Secondo quanto spiegato dal portavoce della polizia greca Konstantia Dimoglidou all'emittente statale Ert, dagli esami effettuati sui due conducenti non sono emerse tracce del consumo di alcol.

La tragedia è avvenuta tra domenica 14 e lunedì 15 giugno, ma la dinamica è ancora da accertare. In base ai rilievi degli investigatori, nell'auto su cui viaggiava Ceccantini c'erano in totale quattro persone. La donna vittima dell'incidente era seduta sul sedile posteriore e non era alla guida. Al momento, secondo i media locali, la polizia sta esaminando due diverse ricostruzioni.

Nella prima ipotesi l'incidente sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale che collega Chora ad Ano Mera, nella zona di Argyrena. L'auto con Sara Ceccantini e altre tre persone, una Peugeot, avrebbe effettuato un'inversione a U in un tratto caratterizzato da doppia linea continua e quindi sarebbe stata colpita da un'auto proveniente dalla direzione opposta. Sara Ceccantini: chi era l'italiana morta a Mykonos. La figlia, il lavoro da Prada, l'incidente prima delle nozze.

Completamente diversa la seconda ricostruzione, che descrive una dinamica totalmente alternativa, in cui l'auto della comitiva italiana sarebbe stata urtata da una vettura il cui conducente aveva perso il controllo del mezzo. Dopo l'impatto la vettura con Sara Ceccantini sarebbe stata spinta in un'area privata, andando a urtare un pick-up parcheggiato. Gli investigatori stanno completando gli accertamenti tecnici e raccogliendo i resoconti dei testimoni, con i nuovi elementi che potrebbero aiutare gli agenti a stabilire l'esatta sequenza dell'incidente.

La salma di Sara si trova ancora in Grecia, dove sono in corso gli accertamenti medico-legali, compresa l'autopsia. Al momento non è stata stabilita una data per il rimpatrio. Sara Ceccantini lascia la figlia di 3 anni e mezzo e il compagno Luca, con cui doveva sposarsi sabato 20 giugno. L'uomo è rimasto in Italia con la bimba, mentre a Mykonos sono andate la sorella e la suocera.

Intanto, un testimone di nozze, amico della coppia, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma, per dare un aiuto concreto alla famiglia in un momento così drammatico. Una tragedia immensa che ha lasciato Luca e la piccola ad affrontare un dolore indescrivibile. Sara viaggiava come passeggera quando il destino ha posto fine, in modo improvviso e ingiusto, ai suoi sogni, ai suoi progetti e al futuro che stava costruendo insieme ai suoi cari.

Con quasi mille donazioni, la raccolta fondi ha già superato i 33mila euro





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