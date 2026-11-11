India blocca siti di scommesse con ordini giudiziari falsi

L'India ha ordinato il blocco di 129 siti web illegali basandosi su due ordini della Corte Suprema dello Stato che si sono rivelati contraffatti, avviando indagini per frode.

Il governo indiano ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare l'accesso a 129 siti web dedicati alle scommesse illegali durante l'anno in corso. Questa decisione è stata presa sulla base di due ordini emessi dalle alte corti statali, ma un'analisi esclusiva condotta da Reuters ha scoperto che tali documenti giudiziari erano completamente falsi. L'accertamento di questa irregolarità ha immediatamente innescato almeno una formale indagine da parte delle autorità di polizia locali.

Meccanismo del Blocco e Documenti Contraffatti

Il Dipartimento delle Telecomunicazioni dell'India ha emesso due direttive specifiche per il blocco dei siti web, pubblicate sul proprio sito ufficiale rispettivamente il 21 luglio e il 2 settembre. Entrambe le comunicazioni governative includevano copie inviate via email di presunti ordini provenienti dalle Alte Corti High Court degli stati occidentali del Rajasthan e del nord Uttar Pradesh. Questi documenti ordinavano la rimozione immediata di dozzine di piattaforme online considerate illegali.

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Tuttavia, un esame approfondito ha rivelato che nessuno di questi due ordini giudiziari risulta registrato nei database online ufficiali delle corti coinvolte. La mancanza di registrazione nei sistemi digitali rappresenta una prova fondamentale della natura fraudolenta dei documenti presentati al governo come legittimi strumenti legali per la censura digitale.

Risposte delle Corti e Indagini Poliziesche

In risposta alle domande sollevate dall'agenzia di stampa, il registratore dell'Alta Corte del Rajasthan ha dichiarato via email che l'ordine recante il suo nome "sembra essere fraudolento" e non esisteva sui suoi server. La corte non ha fornito ulteriori elaborazioni o dettagli specifici sulle circostanze della scoperta.

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Nello stato dell'Uttar Pradesh, la situazione ha assunto una dimensione legale più seria. La Corte Alta di Allahabad ha confermato che il suo ordine era falso e ha presentato un reclamo alla polizia il 6 novembre, direttamente sollecitato dalle scoperte di Reuters. I documenti del caso poliziesco mostrano chiaramente che un'indagine contro persone sconosciute è stata avviata per sospetti reati di falsificazione e frode.

Ghanshyam Yadav, un alto funzionario dello stato per i crimini informatici, ha dichiarato telefonicamente che il documento non era genuino. Ha aggiunto che al momento non sono stati effettuati arresti, lasciando aperta la possibilità che gli autori siano ancora identificati e perseguibili legalmente secondo le procedure vigenti.

Impatto Reale e Contesto Normativo

Le due direttive false hanno avuto un impatto concreto su 129 siti web che ospitavano giochi d'azzardo, attività severamente vietata dalla legge indiana. Non è attualmente chiaro se l'intelligenza artificiale sia stata utilizzata per generare queste sentenze giudiziarie simulate, né chi abbia creato ex novo i documenti contraffatti che recavano sigle blu con l'emblema nazionale indiano.

Il Dipartimento delle Telecomunicazioni, responsabile dell'emissione delle direttive di rimozione e della trasmissione degli ordini falsi ai provider, non ha risposto alle richieste di chiarimento da parte di Reuters. I documenti contraffatti sono rimasti visibili sul sito del ministero fino a mercoledì, evidenziando possibili vulnerabilità nel sistema di verifica ufficiale.

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Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione globale riguardo all'uso di precedenti giurisprudenziali generati artificialmente. La Corte Suprema dell'India aveva già annullato a luglio gli ordini di un tribunale che si basava su sentenze inesistenti, mentre negli Stati Uniti un giudice ha recentemente escluso avvocati per l'uso di citazioni legali fabricate.

Il primo ministro Narendra Modi affronta spesso critiche per la durezza delle misure contro il dissenso online, sostenendo che le rimozioni avvengono solo nell'interesse pubblico. Anche Elon Musk ha recentemente segnalato problemi simili con la piattaforma X, dove direttive di polizia risultate false hanno minacciato gruppi per la libertà di espressione, confermando la sistematicità del problema.