India: Censimento digitale e crescita economica in vista del miliardo e mezzo di abitanti

L'India avvia il censimento più grande della storia con dati digitali, superando la Cina come popolazione. Moody's punta al 7% di crescita nonostante le sfide sociali.

L'India sta accelerando verso il traguardo storico di un miliardo e mezzo di abitanti, un processo visibile nei quartieri di Nuova Delhi dove un enorme monitor installato dall' All India Institute of Medical Sciences (AIIIMS) segna in tempo reale ogni nuova nascita. Questa crescita demografica, confermata da aprile 2023 quando la popolazione indiana ha superato quella cinese, ha trasformato la scena urbana in un palcoscenico di celebrazione continua. I cittadini si fermano spesso ad applaudire e festeggiare il costante incremento degli residenti, simbolizzando il peso geopolitico crescente della nazione asiatica nel panorama mondiale.

La strategia del censimento digitale su larga scala

Il governo indiano ha lanciato questa primavera la campagna che rappresenta il più grande censimento della storia umana, estendendosi fino al febbraio 2027 per le rilevazioni personali. A differenza del rinviato censimento del 2021 a causa della pandemia, questa edizione è interamente digitalizzata con oltre tre milioni di funzionari equipaggiati con app dedicate per la raccolta dati. I cittadini possono inoltre accedere all'auto-censimento tramite un portale online disponibile in sedici lingue principali, garantendo l'inclusione linguistica di un paese complesso.

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Il processo è diviso in due fasi distinte: la prima sezione, già in corso, raccoglie informazioni sugli immobili, i servizi disponibili e le proprietà, mentre la seconda sezione riguardante le persone fisiche si avvierà nel febbraio 2027. Nonostante l'ambizione del progetto, sono già stati registrati diversi ritardi rispetto alla tabella di marcia iniziale, creando incertezze sui tempi di completamento. L'intero lavoro di verifica e validazione dei dati richiederà almeno un anno, coinvolgendo un apparato burocratico immenso per gestire la complessità demografica del subcontinente.

Tensioni sociali e dibattito sulle caste

Una delle questioni più sentite nel censimento attuale riguarda la raccolta di dati sull'appartenenza alle caste, un sistema form abolito negli anni Cinquanta ma ancora pilastro della società indiana. L'iniziativa era stata proposta dai partiti di opposizione contro la maggioranza nazionalista guidata dal premier Narendra Modi, che criticano la permanenza di questo sistema. Gli avversari politici sostengono che le caste influenzino negativamente l'erogazione dei sussidi statali e l'assegnazione delle cariche pubbliche, richiedendo trasparenza nei dati.

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Il governo indiano mostra invece scetticismo verso questa rilevazione, privilegiando una narrazione basata sull'"unità indù", un gruppo religioso che comprende circa l'ottanta per cento dell'elettorato. Le caste principali, risalenti al primo millennio avanti Cristo, rimangono strutturalmente definite: i Bramini sacerdoti al vertice, seguiti dai Kshatriya guerrieri, dai Vaisya artigiani e mercanti, e dai Sudra contadini e servitori. Un gruppo crescente di esclusi dal sistema, spesso definiti Dalit o oppressi, costituisce una specie di sotto-casta al di fuori della gerarchia tradizionale.

Al di fuori di questo sistema rigido si trovano i paria, o intoccabili, che svolgono lavori considerati impuri come la pulizia dei bagni o la sepoltura dei morti. La struttura sociale indiana rimane dunque estremamente articolata, condizionando ancora oggi le scelte politiche ed economiche dei cittadini. La raccolta di questi dati sensibili potrebbe rivelarsi uno spartiacque politico, influenzando le future politiche di risarcimento e rappresentanza nel paese più popoloso del mondo.

Previsioni economiche e sfide sociali

Sul piano economico, l'India si distingue come una delle otto nazioni che guidano la crescita demografica globale, mentre la Cina ha annunciato un declino previsto per il prossimo anno. L'agenzia di rating Moody's ha aggiornato le sue previsioni per il 2026, innalzando la stima di crescita economica dall'originale sei virgola cinque per cento al sette per cento. Questo ottimismo è motivato dalla capacità del paese di adattarsi agli shock dei prezzi energetici grazie alla diversificazione delle forniture di greggio e gas.

Nonostante i positivi outlook, l'inflazione a ottobre è prevista al cinque virgola novantatre per cento, un dato vicino alla soglia di tolleranza del paese. Di conseguenza, la Banca centrale indiana ha implementato il primo aumento dei tassi di interesse in quasi quattro anni per contenere la pressione sui prezzi. La crescita economica resta comunque trainata principalmente dai consumi interni e dal settore dei servizi, che costituiscono l'asse portante della produzione nazionale in questo periodo di transizione.

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Progressi contro la povertà e disuguaglianze

I dati economici hanno avuto un impatto tangibile sulla riduzione della povertà, come evidenziato da uno studio della Banca Mondiale relativo al periodo dal 2011 al 2023. La popolazione indiana che vive con meno di quattro dollari e venti centesimi al giorno è scesa drasticamente dal cinquanta sette virgola sette per cento al sedici per cento. Parallelamente, la percentuale di chi sopravvive con meno di tre dollari al giorno si è ridotta al due virgola sei per cento, segnalando un miglioramento significativo delle condizioni di vita per quasi mezzo miliardo di persone.

Questa trasformazione economica profonda è stata sostenuta dallo sviluppo del settore tecnologico e dall'aumento dell'occupazione, specialmente per le classi più giovani della società. Tuttavia, il progresso non è uniforme: il reddito del dieci per cento più ricco rimane tredici volte superiore a quello del dieci per cento più povero. Il divario tra città e campagne, nonché tra regioni agricole e industrializzate, permane significativo, creando tensioni sociali profonde.

Negli ultimi mesi, centinaia di migliaia di rappresentanti della Generazione Z, definita come i nati tra il 1997 e il 2012, sono scesi in piazza per protestare. Le manifestazioni hanno messo in luce il malcontento verso la corruzione sistemica e le carenze del sistema educativo, due problemi strutturali del paese. Le disuguaglianze sociali restano una sfida fondamentale per il governo indiano, che deve bilanciare la crescita economica con la necessità di inclusione e giustizia sociale per un'elettorato sempre più consapevole e giovane.