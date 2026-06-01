India, fondatore del Cockroach Janta Party annuncia proteste di piazza contro il ministro dell'Istruzione e il governo Modi

Il movimento giovanile online Cockroach Janta Party, con milioni di seguaci, scende in piazza a Delhi per protestare contro il ministro Dharmendra Pradhan e sfidare il premier Modi su disoccupazione, istruzione e caro-vita.

Il fondatore di un gruppo giovanile indiano online, il Cockroach Janta Party , ha dichiarato di voler portare il movimento nelle strade con una protesta pacifica a Delhi contro il ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan e in segno di dissenso verso il premier Narendra Modi .

Il movimento, nato in pochi giorni, ha raccolto milioni di seguaci, in particolare tra i giovani sotto i 30 anni, che costituiscono più della metà della popolazione indiana di 1,42 miliardi. Le tematiche sollevate riguardano la situazione politica, la disoccupazione giovanile e l'inflazione, con un focus specifico sulle recenti fughe di documenti d'esame e sugli errori nella correzione degli esami di maturità che rischiano di compromettere il futuro di milioni di studenti.

Il fondatore Abhijeet Dipke, residente negli Stati Uniti, ha annunciato il suo ritorno in India per chiedere le dimissioni del ministro e ha esortato i giovani a esercitare il diritto costituzionale di chiedere accountability al governo. Una petizione online ha già raccolto quasi 800.000 firme. Il governo ha bloccato l'account X del CJP e Dipke ha riferito di aver dovuto riprendere il controllo della pagina Instagram del partito dopo un attacco di hacker sconosciuti.

Il ministro Kiren Rijiju ha accusato il CJP di cercare seguaci tra i sostenitori del Pakistan e della cosiddetta 'anti-India gang', mentre Modi non ha ancora commentato. La rapida ascesa del movimento online rappresenta una delle più grandi espressioni di dissenso nei dodici anni di governo di Modi e, secondo gli analisti, potrebbe intaccarne l'immagine nonostante le recenti vittorie elettorali statali, soprattutto in un contesto di crescente frustrazione per l'aumento dei prezzi del carburante e le carenze di gas legate al conflitto in Iran.

Per quanto riguarda la disoccupazione, i dati ufficiali indicano che nel 2023 il tasso per la fascia 15-29 anni è stato del 9,9%, più del triplo della media nazionale del 3,1%. Il nome del partito trae origine dalle dichiarazioni del giudice capo della Corte Suprema Surya Kant, che paragonò alcuni giovani disoccupati a scarafaggi, per poi precisare di riferirsi a coloro che possedevano titoli di studio falsi





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