India-Italia, Narendra Modi a Romadejour: visite alla sede dell'Onu per la Fao e al vertice con Meloni. Rimuove i copristrini e entra al Colosseo

Il primo Ministro indiano Narendra Modi è arrivato a Roma per una visita ufficiale e ha incontrato il premier Giorgia Meloni e il presidente Sergio Mattarella in una Visitazione che ha attirato grande curiosità e attimi di tensione dopo una serie di conversazioni e colloqui. Inoltre, Modi ha visitato la sede dell'Onu per la Fao e si è recato alla villa Pamphili col ministro degli Esteri Antonio Tajani per il vertice.

Sono atterrato a Roma, in Italia - ha scritto Modi su X all'arrivo nel tardo pomeriggio -. Incontrerò il presidente Sergio Mattarella e il primo Ministro Giorgia Meloni e avrò dei colloqui con loro.

Questa visita si concentrerà su come rafforzare la cooperazione tra India e Italia, con particolare attenzione al Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Verrà inoltre esaminato il Piano d'Azione Strategica Congiunto 2025-2029. Visiterò anche la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), rafforzando l'impegno dell'India nei confronti del multilateralismo e della sicurezza alimentare globale.

Arriva in Italia per una visita ufficiale al premier Narendra Modi che ha visitato la sede dell'Onu per la Fao e si è recato alla villa Pamphili col ministro degli Esteri Antonio Tajani per il vertice con Giorgia Meloni. Rimuove i copristrini e entra al Colosseo: sotto la foto un post sui social sui suoi colloqui con il leader politico a cui attira grande curiosità





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