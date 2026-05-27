Indiana Jones 5: Ford, Allen e Mikkelsen in un'avventura tra storia e miti

La quinta avventura di Indiana Jones, diretta da James Mangold, vede Harrison Ford, Karen Allen e Mads Mikkelsen protagonisti. La trama ruota attorno alla ricerca di una parte del quadrante del Anticiteraun, concepito da Archimede per trovare buchi temporali, e di un'agente governativa che segue la situazione.

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La ragazza è figlia di un vecchio amico di Indy 'ucciso' dall'ossessione di una macchina di Anticiteraun congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944, e pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome.

Sconfitto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, l'uomo vuole rintracciare anche l'altra parte del quadrante el'agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) segue la situazione. Addio a Giorgio Antonini: lo stuntman di Indiana Jones è morto a 59 anni. Un'interpretazione, quella dell'attore, che evita le trappole di quello che poteva essere un semplice esercizio nostalgico. Molto riuscita anche la presenza di Phoebe Waller-Bridge.

James Mangold inoltre 'rispetta' il materiale originale, alternando grandi sequenze d'azione a momenti più malinconici. Prevedibilmente, non raggiunge la perfezione dei primi capitoli, ma riesce comunque nell'impresa più difficile: far sentire ancora viva la magia di Indiana Jones come scenario di alcune delle sequenze più suggestive del film. Non si tratta di una novità assoluta per la saga: già nel 1989, infatti, il terzo capitolo della serie aveva portato troupe e protagonisti tra le calli e i canali di Venezia.

L'attenzione si è spostata invece verso il Sud Italia, e in particolare sulla Sicilia, terra ricca di storia, miti e testimonianze della Magna Grecia. Tra le location principali figurano l'area archeologica di Segesta e diverse località della provincia di Trapani





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