Indiani a sacrificare e tagliare la spesa per l'indebolita' dell'economiaeltsembroliviano

Il primo ministro Narendra Modi ha invitato gli 1,4 miliardi di indiani a fare 'sacrifici patriottici' per rispondere all'attuale crisi economica, causata dalla guerra in Medio Oriente, che ha portato a un aumento dei prezzi del carburante, un'indebolita' dei mutui valutari e una perdita di valore della moneta locale, la rupia.

Il primo ministro Narendra Modi ha invitato i 1,4 miliardi di abitanti dell’India a fare "sacrifici patriottici" in risposta alla crisi economica, causata dalla guerra in Medio Oriente.

Modi ha elencato alcune misure abbastanza pesanti, incluso ridurre i consumi di carburante, investire in mezzi pubblici e veicoli elettrici, e condividere le auto quando non è possibile viaggiare in altro modo. Inoltre, ha chiesto di ridurre l'uso dell'olio per cucinare e di evitare viaggi all'estero, restare in patria e condividere l'utilizzo di automobili.

Modi ha anche invitato a limitare gli acquisti di oro e oggetti in oro per feste e matrimoni, e ha invitato a ridurre l'uso dei fertilizzanti e a colturare colture più naturali. Inoltre, se consideriamo la fragile economia indiana, Modi ha cercato di limitare gli acquisti di petrolio, aumentare la produzione di carburante da fonti rinnovabili e limitare gli acquisti di valuta straniera.

Attualmente, le riserve di valuta straniera si stanno riducendo e potrebbero aumentare rapidamente, con l'aumento dei prezzi del petrolio, comprese le preoccupazioni per l'approvvigionamento





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indiani Nestl Di Modi Guerra In Medio Oriente Valuta Mükemmel Meteori Garantito Garanzia Overlooks

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giornata della famiglia: dal 'clan' al 'puzzle' nascono nuovi modi di stare insiemeOggi, 15 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, ma varcare la soglia delle case italiane oggi significa immergersi in un panorama che i nostri nonni faticherebbero a riconoscere.

Read more »

India, UAE ink deals for strategic defence partnership, energy cooperationIndia and the United Arab Emirates agreed on a framework for a strategic defence partnership and signed agreements on strategic petroleum reserves and liquefied petroleum gas supply during a visit by Prime Minister Narendra Modi to the UAE.

Read more »

E alla fine Narendra Modi molla. E aumenta (solo del 3%) il prezzo dei carburanti in IndiaLa crisi di Hormuz ha accresciuto del 50% il costo reale di benzina e gasolio, ma finora Modi aveva bloccato gli aumenti dei prezzi, gestiti dallo Stato. Oggi,…

Read more »

Tutto quello che non abbiamo visto durante la guerra in Medio OrienteAttacchi dei paesi del Golfo, basi israeliane segrete, basi statunitensi distrutte: molte cose sono sfuggite ai nostri schermi

Read more »