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Indiano arrestato per tentato omicidio dopo lite con fratello davanti ai carabinieri

Criminalità News

Indiano arrestato per tentato omicidio dopo lite con fratello davanti ai carabinieri
IndianoArrestatoTentato Omicidio
📆6/11/2026 7:50 AM
📰leggoit
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Un trentenne indiano residente a Moglia ha chiamato i carabinieri per una lite con il fratello. Quando le pattuglie sono arrivate, i due erano ancora faccia a faccia davanti all'abitazione. In pochi istanti il trentenne avrebbe estratto un coltello e colpito il fratello al fianco sinistro, perforandogli un polmone. Avrebbe pronunciato anche minacce di morte. La base della violenta discussione, secondo quanto ricostruito dai militari, ci sarebbe l'accusa rivolta al fratello 26enne di aver molestato sessualmente la cognata.

Molesta la cognata, il fratello lo accoltella davanti ai carabinieri: arrestato 30enne per tentato omicidio Era stato lui a comporre il 112. Un trentenne indiano residente a Moglia aveva chiamato i carabinieri per una lite con il fratello.

Quando le pattuglie sono arrivate, i due erano ancora faccia a faccia davanti all'abitazione. In pochi istanti il trentenne avrebbe estratto un coltello e colpito il fratello al fianco sinistro, perforandogli un polmone. Avrebbe pronunciato anche minacce di morte. La base della violenta discussione, secondo quanto ricostruito dai militari, ci sarebbe l'accusa rivolta al fratello 26enne di aver molestato sessualmente la cognata.

La vittima è stata trasportata d'urgenza al nosocomio di Mantova in gravi condizioni. Il coltello è stato sequestrato. Il trentenne è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Mantova, a disposizione dell'autorità giudiziaria

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Indiano Arrestato Tentato Omicidio Lita Con Fratello Coltello Polmone Perforato Accusa Di Molestie Arresto Casa Circondariale Di Mantova

 

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