Stefan Wagner rivela che le normative UE sono aumentate del 118% dal 2010. Un volume pari a tutto il diritto tedesco federale, guidato da sanzioni e ambiente.

Il corpus normativo dell' Unione Europea ha registrato una nuova crescita record nel 2025, segnando un incremento senza precedenti del volume legislativo disponibile. Secondo i dati dell'Indice della Burocrazia dell'UE pubblicato martedì 24 novembre, la quantità di diritto unionale è più che raddoppiata nell'ultimo quindicennio.

Al termine del 2025, gli articoli dei regolamenti e delle direttive europei in vigore hanno raggiunto circa 47.600 pagine standard. Questo numero rappresenta un aumento drammatico del 118% rispetto ai dati del 2010, evidenziando una accelerazione costante della produzione normativa da parte delle istituzioni europee.

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Lo studio è stato condotto dal professor Stefan Wagner dell'Università di Vienna in collaborazione con l'ESMT Berlin. L'analisi si concentra esclusivamente sugli atti adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, oppure dal solo Consiglio, escludendo deliberatamente gli atti normativi emanati dalla Commissione Europea.

Analisi Volumetrica e Growth Normativo

Il diritto dell'Unione Europea, considerando solo gli articoli principali, ha ormai raggiunto un volume estensivo equivalente a quello di tutte le leggi federali tedesche messe insieme. Questa parità dimensionale sottolinea quanto sia diventato complesso il quadro giuridico continentale rispetto alle legislazioni nazionali più grandi.

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La situazione diventa ancora più marcata se si considerano i documenti completi. Inserendo nelle cifre anche gli allegati tecnici e i documenti integrativi, il diritto dell'Unione Europea risulta essere quasi il doppio della quantità normativa tedesca. Questa discrepanza evidenzia la profondità tecnica delle normative europee.

Fattori Scatenanti e Aree Critiche

I principali motori di questo impressionante aumento sono identificabili nelle regolamentazioni sulle sanzioni e nei nuovi insiemi di norme in ambito ambientale. Anche escludendo l'impatto delle sanzioni, il diritto dell'Unione Europea ha comunque registrato una crescita solida del 60% nel periodo analizzato.

L'espansione è stata trainata anche da nuove normative nel diritto dei consumatori e in quello sanitario. Queste aree riflettono le priorità politiche dell'ultimo decennio, che hanno puntato fortemente sulla protezione dei cittadini e sulla sostenibilità ecologica, ampliando di conseguenza il perimetro normativo.

Confronto Internazionale e Responsabilità

Stefan Wagner ha sottolineato che il diritto dell'Unione Europea sta crescendo a un ritmo quasi doppio rispetto al diritto federale tedesco. Questa disparità nei tassi di crescita indica che il livello europeo sta diventando sempre più il centro nevralgico della produzione normativa continentale.

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Il professore ha aggiunto una critica fondamentale: chiunque voglia ridurre la burocrazia deve tenere conto anche del livello europeo. Ignorare la dimensione unionale rende impossibile qualsiasi riforma amministrativa nazionale significativa o qualsiasi tentativo di snellimento dei processi aziendali.

L'indice rivela che la responsabilità della complessità normativa non può essere delegata esclusivamente agli Stati membri. La sovranità legislativa è sempre più condivisa e, di fatto, spostata verso le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo.

Impatto Pratico e Prospettive Future

La crescita del 118% dal 2010 al 2025 ha implicazioni concrete per le aziende e i cittadini che devono conformarsi a migliaia di pagine di regole tecniche. La capacità di monitoraggio e rispetto di queste norme rappresenta una sfida operativa crescente.

Il rapporto sottolinea l'urgenza di una valutazione continua dell'efficienza normativa. Senza un approccio coordinato che includa il livello europeo, gli sforzi nazionali di semplificazione rischiano di essere inefficaci di fronte all'ondata legislativa unionale.