Indigeni taiwanesi riprendono antica rotta marittima verso le Filippine a bordo di una canoa di legno

Un gruppo di indigeni Tao dell'Isola delle Orchidee ha iniziato un viaggio in canoa verso le Filippine per ristabilire un antico legame culturale, attraversando il Canale di Bashi.

Un gruppo di indigeni taiwanesi ha intrapreso un viaggio epico per ripristinare un antico legame culturale attraverso il Canale di Bashi. Partiti dall'Isola delle Orchidee, a bordo di una canoa di legno costruita a mano, puntano a raggiungere le isole Batanes nelle Filippine , ripercorrendo una rotta marittima non utilizzata da secoli.

L'iniziativa, sostenuta dal governo taiwanese, coinvolge 60 rematori che si alterneranno in turni di voga per circa 24 ore, affiancati da imbarcazioni di supporto. Il nome della canoa, Ovayan, significa Amicizia d'oro, a simboleggiare il rinnovato legame tra i popoli indigeni di Taiwan e delle Filippine.

I Tao, uno dei gruppi indigeni più piccoli di Taiwan con circa 5000 persone, considerano questo viaggio un modo per tramandare la loro cultura e lingua alle nuove generazioni, riscoprendo le tecniche di navigazione ancestrale basate sull'osservazione delle stelle e della luna. La canoa da 20 posti è stata realizzata da artigiani provenienti da sei diverse comunità dell'Isola delle Orchidee, che hanno lavorato per mesi utilizzando legno locale e tecniche tradizionali.

Il progetto ha incluso anche cerimonie spirituali per benedire l'imbarcazione e chiedere protezione agli antenati. La traversata rappresenta un momento di rinascita culturale per i Tao, che hanno visto la loro identità minacciata dall'urbanizzazione e dall'assimilazione. Il viaggio è anche un'opportunità per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di preservare le culture indigene e i saperi tradizionali legati al mare.

Secondo Maraos, presidente della Fondazione Culturale dei Popoli Indigeni di Taiwan e lui stesso un Tao, l'obiettivo principale è ricollegare le due comunità che condividono radici comuni ma sono state separate per secoli dalla storia e dalla geopolitica. Il tratto di mare tra Orchid Island e Batanes era un tempo un corridoio culturale e commerciale vitale, ma con l'avvento delle frontiere moderne e le tensioni politiche, la via era stata abbandonata.

Questo progetto non solo ripristina una rotta marittima, ma rafforza l'identità culturale di un popolo che lotta per preservare le proprie tradizioni in un mondo globalizzato. Il viaggio è anche un atto di resistenza culturale contro l'erosione delle lingue minoritarie e dei saperi antichi. I partecipanti hanno trascorso settimane in allenamento per prepararsi fisicamente e mentalmente alla fatica della voga. Le imbarcazioni di supporto trasportano provviste, attrezzature di sicurezza e personale medico per garantire la riuscita dell'impresa.

L'impresa non è priva di rischi. Il Canale di Bashi è una via d'acqua strategica tra il Mar Cinese Meridionale e l'Oceano Pacifico, frequentemente pattugliata da navi da guerra cinesi. Maraos ha espresso la speranza che il viaggio venga rispettato da tutti i paesi e che non vengano disturbati da imbarcazioni militari. Anche le condizioni meteorologiche rappresentano una sfida, dato che l'Isola delle Orchidee è spesso isolata dal maltempo e le correnti del canale possono essere insidiose.

Tuttavia, i rematori si sentono sicuri grazie alle moderne imbarcazioni di supporto e alla preparazione accurata. Hsieh Hsiu-hsiung, un istruttore subacqueo di 61 anni tra i partecipanti, ha sottolineato che, a differenza degli antenati che navigavano con mezzi rudimentali, oggi dispongono di tecnologie che rendono il viaggio più sicuro, pur mantenendo lo spirito dell'antica tradizione. La spedizione è seguita con interesse da media e studiosi, che vedono in questo gesto un simbolo di riconciliazione e di continuità culturale.

Se tutto procederà secondo i piani, l'arrivo nelle Filippine sarà celebrato con festeggiamenti e scambi culturali tra le comunità indigene delle due sponde del canale





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