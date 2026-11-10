Indipendenza energetica, l'Italia ha la maggiore dipendenza dall'estero

Report torna in tv: la redazione rivendica continuità e indipendenza dopo le polemiche estive

Alla nuova stagione di Report, condotta da due volti affiancati, prevale il messaggio di continuità della redazione storica. Milena Gabanelli e Daniele Piervincenzi sottolineano l'autonomia del programma e l'indipendenza professionale, confermando anche un'inchiesta sul caso di depistaggio che ha segnato i mesi precedenti.