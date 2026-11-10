Indipendenza energetica, l'Italia ha la maggiore dipendenza dall'estero
Il Rapporto I-Com sull'indipendenza energetica indica una dipendenza dall'estero del 73,9%, la più alta tra i Paesi analizzati, con un mix da riequilibrare.
L'Italia registra la maggiore dipendenza energetica dall'estero tra i Paesi analizzati nel primo Rapporto Nazionale sulle strategie per l' indipendenza energetica, pubblicato dall' I-Com, Istituto per la Competitività. Il dato sulla dipendenza dall'estero è pari al 73,9%, mentre il documento valuta anche la capacità del sistema di reggere gli shock esterni.
Il Rapporto misura l'autonomia come capacità di ridurre la vulnerabilità agli shock esterni, andando oltre la semplice dipendenza dalle importazioni. L'indice aggrega quattordici indicatori organizzati in quattro pilastri: dipendenza, resilienza, produzione rinnovabile nazionale, competitività e innovazione.Also readIl Regno Unito lancia il satellite Titania: indipendenza spaziale militare
Il mix energetico pesa sulla vulnerabilità italiana
La composizione del mix energetico, più che il livello di efficienza, determina la vulnerabilità nazionale secondo il Rapporto di I-Com. Il ritardo italiano, quindi, non riguarda tutti gli aspetti del sistema energetico.
Il Paese è infatti il più efficiente nell'utilizzo dell'energia e quello con il portafoglio di fornitori di gas naturale più diversificato tra quelli analizzati. Questo equilibrio parziale mostra che il problema si concentra soprattutto sulle fonti utilizzate.
Il 95,2% del gas consumato in Italia è importato, e questa fonte copre il 44,3% della generazione elettrica. Si tratta di una quota nettamente superiore a quella degli altri Paesi del confronto.
Sul fronte delle rinnovabili, queste rappresentano il 19,4% dei consumi finali lordi, contro il 25,4% della Spagna. Eolico e solare coprono appena il 21,8% della produzione elettrica nazionale.
Costi dell'energia e priorità per l'autonomia
Il Rapporto indica cinque priorità per rafforzare l'autonomia energetica del Paese. Tra queste figurano l'accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili e dei processi autorizzativi, insieme al potenziamento di accumuli e interconnessioni.
Il costo dell'energia incide anche sulla competitività. Nel 2025 il prezzo dell'elettricità per le imprese italiane ha raggiunto 0,199 euro per kWh, oltre il 60% in più rispetto alla Spagna.
Il documento suggerisce di favorire strumenti per contenere i costi dell'energia, preservare la diversificazione degli approvvigionamenti e investire in ricerca e filiere industriali. Queste misure puntano a ridurre la vulnerabilità del sistema senza limitarsi a diminuire le importazioni.
Lazio supera il doppio del target rinnovabile
Il Lazio registra il maggiore superamento del proprio obiettivo di nuova capacità rinnovabile tra le cinque Regioni considerate. Tra gennaio 2021 e dicembre 2025 la Regione ha aggiunto 2.685 MW netti di potenza rinnovabile.
A fronte di un obiettivo progressivo di 1.346 MW, lo scostamento positivo è di 1.339 MW. Il dato, quasi il doppio del target, rappresenta il risultato più ampio tra le Regioni del confronto.
Il primato riguarda il superamento dell'obiettivo assegnato e non il maggiore incremento assoluto di nuova potenza installata. Il dato positivo del Lazio va letto quindi rispetto ai target fissati per ciascuna Regione.
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