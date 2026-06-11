Indiscrezioni sul presunto episodio con Zeudi e notizie rassicuranti sull'atmosfera tra i concorrenti di Isola dei Famosi

Le indiscrezioni che arrivano dalle Filippine riguardo a un presunto episodio con Zeudi e notizie rassicuranti sull'atmosfera tra i concorrenti di Isola dei Famosi.

Le indiscrezioni che arrivano dalle Filippine stanno già facendo discutere il pubblico. Mentre i naufraghi hanno raggiunto la nuova location scelta per questa edizione e si preparano ad affrontare l'avventura, nelle ultime ore è emerso un retroscena che coinvolgerebbe una delle concorrenti più attese del cast: Isola dei Famosi.

Secondo alcune segnalazioni circolate online, durante la permanenza nelle Filippine alcuni sostenitori disarebbero riusciti ad avvicinarsi alla concorrente facendole recapitare dei bigliettini. Un episodio che, se confermato, potrebbe entrare in contrasto con una delle regole fondamentali del reality, che vieta qualsiasi tipo di contatto con l'esterno durante l'esperienza dei concorrenti. Al momento, non sembrerebbero previsti richiami o sanzioni nei confronti della concorrente.

Inoltre, dalle Filippine arrivano anche notizie decisamente più rassicuranti sull'atmosfera che si respira all'interno del gruppo. I concorrenti sarebbero già molto affiatati e il clima tra i futuri naufraghi apparirebbe piuttosto disteso. Nessuna tensione particolare all'orizzonte e nessun attrito degno di nota nelle prime ore di convivenza





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