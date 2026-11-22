L'Indonesia conferma 24 vittime e cerca 30 dispersi nell'incendio devastante alla fabbrica PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, Banten. Le autorità indagano sulla causa.

Le autorità indonesiane hanno confermato che 24 persone hanno perso la vita a causa di un devastante incendio scoppiato nel week-end presso uno stabilimento industriale. I soccorritori stanno continuando le operazioni di ricerca in una zona devastata, tentando di individuare circa 30 persone ancora disperse tra le macerie. L'incendio ha colpito la fabbrica dolciaria PT Fonusa Agung Mulia, situata a Cikande nella reggenza di Serang, nella provincia di Banten, a circa un'ora di auto dalla capitale Giacarta.

I dettagli della tragedia e le operazioni di soccorso

Il dramma è iniziato sabato sera quando le fiamme hanno divorato un edificio dello stabilimento. Le condizioni sul luogo sono rimaste estremamente critiche anche il lunedì successivo, con i soccorritori che hanno dovuto affrontare strutture sempre più instabili e focolai residui che rappresentavano rischi significativi per la sicurezza delle squadre di salvataggio. Al Amrad, capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Banten, ha dichiarato che 29 persone erano state dichiarate salve, ma cinque di loro erano state ricoverate in ospedale per cure mediche.

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La gravità dell'incendio ha reso difficile l'identificazione immediata delle vittime recuperate. I soccorritori hanno trasportato via 24 sacchi contenenti parti di corpi umani, ma le autorità sul posto non hanno potuto confermare subito il bilancio definitivo delle vittime. La violenza delle fiamme ha impedito l'identificazione visiva dei resti, costringendo le forze dell'ordine a raccogliere campioni di DNA dai familiari delle persone scomparse. Questo processo di verifica forense potrebbe richiedere diverse settimane per essere completato, come ha spiegato l'ufficiale di polizia Wahyu Hidayati.

Le indagini sulla causa e i protocolli di sicurezza

Le indagini ufficiali sulla causa precisa dell'incendio sono ancora in corso, ma i primi rapporti suggeriscono che il sinistro possa essere stato innescato da un corto circuito in un condizionatore d'aria. Said Iqbal, consigliere presidenziale per le questioni lavorative, ha affermato ai giornalisti che le autorità stanno valutando attentamente l'attuazione dei protocolli di sicurezza presso lo stabilimento. Il consigliere ha precisato che convocherà l'amministratore delegato dello stabilimento per esaminare le responsabilità e le misure adottate prima dell'esplosione delle fiamme.

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L'amministratore delegato della fabbrica, Steven Erwin Wijaya, ha dichiarato che circa 300 persone erano presenti nel complesso industriale durante il turno di lavoro di sabato. Questo numero elevato di dipendenti spiega la preoccupazione per i trenta ancora dispersi. La proprietà dello stabilimento appartiene alla United Family Food, una grande azienda che non ha risposto immediatamente alle richieste di commento relative alla tragedia. La mancata risposta immediata ha lasciato spazio a speculazioni e richieste di chiarezza da parte della comunità locale e dei media.

Il profilo aziendale e l'impatto sul mercato

La United Family Food è un attore fondamentale nel mercato interno indonesiano, impiegando complessivamente circa 5.000 persone e operando con quattro uffici all'estero. L'azienda è nota per essere un importante fornitore di beni di consumo, con un portafoglio prodotti che include marchi molto diffusi. Tra questi spiccano Milkita, un marchio popolare di dolciumi, e Lemonilo, una linea di spaghetti istantanei molto consumata dalla popolazione locale.

L'incendio alla PT Fonusa Agung Mulia non rappresenta solo una tragedia umana, ma potrebbe avere ripercussioni sulla catena di approvvigionamento di questi prodotti. La perdita di una delle principali fabbriche di produzione potrebbe influenzare la disponibilità di alcuni beni sul mercato nei prossimi mesi. La comunità internazionale e le autorità locali stanno monitorando da vicino lo sviluppo delle indagini e le misure di sicurezza che verranno introdotte negli impianti industriali dell'Indonesia per prevenire simili disastri in futuro.