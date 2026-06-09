Indonesia approva legge che permette ai poliziotti di ricoprire incarichi civili

Il parlamento indonesiano ha approvato una revisione della legge sulla polizia nazionale che consente agli agenti in servizio di accettare posti nel governo civile senza dimettersi, estendendo l'influenza delle forze di sicurezza sotto la presidenza di Prabowo Subianto.

Il parlamento indonesiano ha approvato martedì delle revisioni alla legge sulla polizia nazionale del Paese che consentono agli ufficiali di polizia in servizio di accettare incarichi nel governo civile.

Gli emendamenti sono arrivati un anno dopo che il Parlamento ha rivisto la legge militare del Paese, che assegnava più incarichi civili ai soldati. Da quando è entrato in carica nel 2024, Prabowo Subianto ha ampliato il ruolo dei militari negli affari civili, utilizzandoli per contribuire allo sviluppo dei suoi ambiziosi programmi di pasti gratuiti e di autosufficienza alimentare, in cui è stata coinvolta anche la polizia.

L'ex comandante delle forze speciali ha anche nominato alti ufficiali di polizia e militari nella sua amministrazione. In base alla nuova legge, gli ufficiali di polizia in servizio non devono dimettersi prima di essere nominati in altre istituzioni statali o ministeri al di fuori della Polizia Nazionale, compresi gli incarichi civili, purché le posizioni siano legate ai compiti e alle funzioni della polizia, secondo una copia del disegno di legge visionata da Reuters.

Le posizioni sono quelle relative alla sicurezza e all'ordine pubblico, all'applicazione della legge, alla protezione, all'assistenza e ai servizi al pubblico nei ministeri o nelle agenzie statali. Gli agenti di polizia in servizio possono anche ricoprire incarichi al di fuori della propria organizzazione in base alle richieste del presidente, dei ministeri o delle agenzie statali, purché sia necessaria la loro esperienza, secondo il disegno di legge.

Sarifuddin Sudding, un membro del comitato parlamentare coinvolto nelle deliberazioni sul disegno di legge, ha detto a Reuters che gli ufficiali di polizia non devono dimettersi perché la loro esperienza è necessaria all'amministrazione.

"Un quadro giuridico più reattivo e adattabile è urgente per garantire che la Polizia Nazionale possa svolgere i propri compiti in modo efficace", ha detto il ministro della Giustizia Supratman Andi Agtas nella sessione plenaria. Le revisioni estendono anche l'età pensionabile obbligatoria per gli ufficiali di polizia, compreso il capo nazionale, di un anno.

"Il governo sembra replicare ciò che ha fatto con la legge militare", ha detto Haeril Halim di Amnesty International Indonesia, aggiungendo che è "un segno di autoritarismo in cui le forze di difesa e sicurezza vengono utilizzate per sostenere chi è al potere". Questa legge contraddice anche la sentenza della Corte Costituzionale dell'anno scorso che obbligava gli ufficiali di polizia a dimettersi se assumevano incarichi al di fuori della forza.

Collocare agenti di polizia in servizio nei ministeri e nelle agenzie statali è incostituzionale e danneggerà la professionalità della polizia e interromperà i percorsi di carriera e il sistema di merito per i dipendenti pubblici, ha detto Muhammad Isnur della Fondazione per l'assistenza legale dell'Indonesia. Le modifiche legislative segnano un ulteriore passo nell'espansione del ruolo delle forze armate e di polizia nella vita civile indonesiana, suscitando critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani e della società civile.

Gli osservatori temono che ciò possa minare le conquiste democratiche del Paese e rafforzare tendenze autoritarie. Il presidente Prabowo, un ex generale, ha giustificato le misure come necessarie per l'efficienza e la sicurezza nazionale.

Tuttavia, la decisione solleva interrogativi sul futuro della separazione dei poteri e sull'indipendenza delle istituzioni civili. Con l'estensione dell'età pensionabile e la possibilità per i poliziotti di ricoprire ruoli governativi, il confine tra carriera militare e civile diventa sempre più sfumato, alimentando dibattiti sulla riforma del settore della sicurezza in Indonesia





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