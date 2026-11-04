Indonesia: Arresto capo polizia e ufficiali per intercettazioni illecite a Prabowo

Tre alti ufficiali di polizia indonesiani, incluso il capo di gabinetto del presidente Prabowo Subianto, sono stati arrestati per presunte intercettazioni telefoniche illegali risalenti al 2025.

Le autorità indonesiane hanno arrestato tre alti funzionari della polizia, tra cui Listyo Sigit Prabowo, capo di gabinetto del presidente Prabowo Subianto, per l'accusa di aver effettuato intercettazioni telefoniche illegali. Queste operazioni avrebbero coinvolto non solo il Capo dello Stato ma anche ministri, giornalisti e figure aziendali dal 2025 a oggi, segnando un nuovo e significativo banco di prova per il governo.

Dettagli dell'arresto e dei sospettati

La Polizia Nazionale Indonesia ha identificato i tre indagati solo con le iniziali LSP, AHN ed EH, rivelando che tutti ricoprivano posizioni di alto rango all'interno delle forze dell'ordine. Sebbene la polizia non abbia diffuso i nomi completi, il governo ha confermato a Reuters che il capo di gabinetto, Listyo Sigit Prabowo, figura centrale nell'indagine, era ancora in servizio attivo nelle forze di polizia al momento della nomina a capo dello staff presidenziale avvenuta il mese scorso.

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La stampa locale ha identificato gli altri due sospettati come Ahrie Sonta Nasution, capo della divisione legale della polizia nazionale, ed Eko Hadi Santoso, un alto ufficiale presso l'istituto educativo della polizia nazionale. Questi ultimi due sono stati interrogati insieme ad altre tredici persone mentre le indagini continuano a espandersi per verificare la presenza di altri coinvolti nella rete di intercettazioni.

Modalità delle intercettazioni illegali

Secondo Asep Safrudin, a capo dell'unità crimini della polizia nazionale, i sospettati avrebbero condotto intercettazioni non procedurali e illegali di numeri telefonici appartenenti al presidente indonesiano, funzionari statali, figure politiche, leader di organizzazioni di massa, media, organizzazioni non governative e imprenditori. Le attività illecite si sarebbero concentrate sull'uso del Sistema di Gestione delle Intercettazioni Legittime, dove sarebbero stati inseriti diversi numeri di telefono senza alcuna richiesta formale da parte degli investigatori o denunce di polizia.

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Asep Safrudin ha sottolineato che queste attività non erano correlate a nessun processo di applicazione della legge, violando così le leggi indonesiane sull'intercettazione illegale, l'accesso non autorizzato ai sistemi elettronici e la cancellazione di dati elettronici. Le pene massime per tali reati variano da sei a dieci anni di prigione, a seconda della specifica violazione accertata. In un tentativo recente di eliminare le tracce, i sospettati avrebbero ordinato la cancellazione dei registri delle intercettazioni il mese scorso.

Impatto politico e reazioni governative

Il ministro degli Affari Legal, Diritti Umani, Immigrazione e Penitenziario, Yusril Ihza Mahendra, ha dichiarato durante una conferenza stampa separata che il presidente è stato informato delle presunte intercettazioni. Tuttavia, il governo ha ancora da determinare un movente specifico o da trovare prove che colleghino i sospettati al tradimento. La situazione rappresenta un duro colpo per Prabowo Subianto, che sta già affrontando un rating di approvazione in calo a causa del malcontento per le sue politiche.

Oltre alle difficoltà politiche interne, il presidente deve fare fronte a una perdita di fiducia degli investitori, evidenti ribassi record nei mercati azionari, una valuta in declino e avvertimenti da parte del provider di indici MSCI riguardo a un possibile downgrade del mercato azionario. L'Ufficio del Presidente non ha risposto immediatamente alle richieste di commento mercoledì, lasciando il governo in una posizione di attesa mentre le indagini procedono.