Il ministero indonesiano del digitale ha richiesto spiegazioni a Google per la rimozione di oltre 19.000 canali YouTube pro-governo nel terzo trimestre 2026.

Il Ministero indonesiano per il Digitale ha inviato una richiesta ufficiale a Google il 20 novembre 2026, chiedendo una giustificazione dettagliata e documentata per la rimozione di oltre 19.000 canali YouTube. Questa decisione dell'azienda tecnologica, annunciata nel bollettino del terzo trimestre 2026 pubblicato il 30 ottobre, ha classificato l'Indonesia al primo posto per il numero di account chiusi legati a presunte operazioni di influenza coordinate.

Richiesta ufficiale di trasparenza e metodologie

Mediodecci Lustarini, alto funzionario del ministero indonesiano, ha confermato che l'autorità governativa ha incontrato i rappresentanti di Google Indonesia per discutere i criteri utilizzati per queste chiusure massive. La richiesta formale chiede esplicitamente una nota esplicativa scritta corredata da esempi concreti che illustrino i parametri e i metodi tecnici impiegati per rilevare e terminare gli account sospetti. Le autorità indonesiane intendono verificare non solo il processo decisionale, ma anche la metodologia sottostante, il processo di revisione interna e i dettagli su come viene misurata l'accuratezza dei risultati ottenuti.

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Inoltre, il governo ha chiesto a Google di chiarire come l'azienda abbia determinato i luoghi di origine dei creatori di contenuti o degli operatori sanzionati coinvolti nelle attività considerate illegittime. Lustarini ha sottolineato che l'obiettivo è comprendere i tassi di errore di rilevamento, poiché la rimozione di un volume così elevato di canali rischia di generare fraintendimenti significativi sull'applicazione delle politiche di sicurezza della piattaforma.

Contesto geopolitico e confronto con Cina e Russia

Google pubblica regolarmente un bollettino trimestrale sulle operazioni di influenza che documenta le chiusure di account collegati a vari paesi, tra cui Cina, India e Indonesia. Nel report del terzo trimestre 2026, pubblicato il 30 ottobre, l'azienda ha dichiarato che tra luglio e settembre sono stati rimossi più di 19.000 canali definiti come "favorevoli al governo indonesiano e alla sua amministrazione". Questa cifra pone l'Indonesia nettamente in cima alla classifica dei paesi associati al maggior numero di canali rimossi, seguita dalla Cina e dalla Russia, evidenziando una scala di intervento senza precedenti per la nazione sudorientale.

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Al momento della richiesta di chiarimenti da parte del governo indonesiano, Google non ha fornito una risposta immediata sulla sua posizione. L'azienda non ha commentato i criteri specifici utilizzati per rimuovere i canali, non ha spiegato il picco significativo delle rimozioni registrate nel terzo trimestre e non ha risposto direttamente alle domande poste dal Ministero del Digitale riguardo alla necessità di ulteriori dettagli operativi.

Impatto politico e calo gradimento presidente

Le chiusura massive degli account si inseriscono in un contesto politico sensibile in Indonesia, caratterizzato da un netto calo dell'indice di gradimento del presidente Prabowo Subianto. Secondo i dati disponibili, la popolarità del leader indonesiano è scesa al 51% nel mese di luglio, uno dei periodi monitorati da Google nel suo ultimo rapporto. Questo livello rappresenta un forte declino rispetto all'80% di approvazione registrato a novembre dell'anno precedente, segnalando un aumento del malcontento pubblico.

L'insoddisfazione crescente tra i cittadini è attribuibile principalmente alla gestione della situazione economica nazionale e alla percezione dei programmi sociali di punta del governo. Non è chiaro se i canali rimossi siano direttamente correlati a questa crisi di fiducia politica, ma le autorità indonesiane hanno espresso preoccupazione che l'azione di Google possa essere interpretata come un intervento esterno o come una censura involontaria contro voci favorelli all'amministrazione corrente.

Assenza di analisi politica nel report Google

È importante notare che Google non ha fatto alcun riferimento esplicito al contesto politico indonesiano nel suo bollettino trimestrale, né ha elaborato dettagli sul motivo specifico per cui ha ritenuto che i canali fossero parte di operazioni coordinate di influenza. La comunicazione aziendale si è limitata a reportare i numeri e la classificazione dei paesi coinvolti, senza offrire approfondimenti sulle dinamiche locali che potrebbero aver contribuito alla decisione di disattivare così tanti account.

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La mancata spiegazione da parte di Google ha confermato la necessità da parte di Jakarta di ottenere una risposta scritta chiara sulle metodologie di rilevamento. Il governo indonesiano mantiene la posizione che la trasparenza sia fondamentale per distinguere tra la rimozione di bot o attività fraudolente genuine e la possibile rimozione accidentale di contenuti politici legittimi o espressione di sostegno governativo.