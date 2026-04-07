Indonesia: Coppia fustigata pubblicamente ad Aceh per rapporti sessuali extraconiugali

A Banda Aceh, in Indonesia, un uomo e una donna sono stati puniti con cento frustate ciascuno per aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, in base alla legge della Sharia. Altre quattro persone hanno ricevuto pene minori per altre accuse. La fustigazione pubblica è una pratica controversa in questa provincia.

Un uomo e una donna sono stati puniti pubblicamente tramite fustigazione in Indonesia , accusati di aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. L'agenzia Afp, presente sul luogo dei fatti, ha riportato che a entrambi è stata inflitta la pena di cento frustate ciascuno con una canna di rattan, in un parco di Banda Aceh , capoluogo della provincia di Aceh , l'unica in Indonesia ad applicare la legge islamica, la Sharia .

L'esecuzione della pena è avvenuta in presenza di una folla numerosa, come spesso accade in questi casi, suscitando reazioni contrastanti tra i presenti. La fustigazione pubblica è una pratica controversa, criticata da diverse organizzazioni per i diritti umani, che la considerano una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo e una forma di punizione crudele e degradante. La comunità internazionale ha spesso espresso preoccupazione per l'applicazione della Sharia in Aceh, sollevando dubbi sulla sua compatibilità con i principi di giustizia e di rispetto della dignità umana. Ulteriori dettagli sull'accaduto sono stati diffusi attraverso resoconti giornalistici e comunicati ufficiali, mettendo in luce le implicazioni legali e sociali di tali punizioni. \Secondo quanto riportato da Afp, anche altre quattro persone sono state punite con un numero di frustate variabile tra otto e ventinove, a seconda delle accuse mosse. Le imputazioni includevano presunti contatti fisici con persone del sesso opposto, oltre al consumo di alcol. In un caso specifico, una donna condannata a ventisette frustate è svenuta durante l'esecuzione della pena, rendendo necessario l'intervento dei paramedici per prestare soccorso. L'episodio ha ulteriormente sottolineato la durezza delle punizioni inflitte e la loro potenziale dannosità per la salute fisica e psicologica dei condannati. La reazione della comunità locale a questi eventi è complessa e diversificata, riflettendo le diverse interpretazioni della Sharia e le diverse posizioni riguardo ai diritti umani e alle libertà individuali. Le autorità locali hanno difeso l'applicazione della legge islamica come un elemento fondamentale della cultura e dell'identità della provincia, mentre le organizzazioni per i diritti umani hanno continuato a denunciare queste pratiche come inaccettabili. L'attenzione mediatica internazionale ha contribuito a mantenere alta l'attenzione sul tema, spingendo a un dibattito più ampio sulla necessità di bilanciare il rispetto delle tradizioni religiose con la protezione dei diritti umani. \La fustigazione pubblica non è un evento raro in Indonesia, e in particolare nella provincia di Aceh. Le vittime sono spesso individui appartenenti alla comunità LGBT, perseguitati in quanto il loro orientamento sessuale è considerato in contrasto con i precetti religiosi e morali del Corano. In aprile 2025, a Banda Aceh, due giovani di venti e ventuno anni sono stati arrestati dopo essere stati visti entrare in un bagno pubblico nel parco Taman Sari. La polizia li ha sorpresi mentre si abbracciavano e si baciavano, atti che il Tribunale della Sharia di Aceh ha ritenuto costituenti atti sessuali. Inizialmente, i pubblici ministeri avevano richiesto una pena di ottantacinque frustate per ciascuno, ma la corte, riconoscendo la loro collaborazione e il loro impegno nello studio, ha deciso per una pena minore. La provincia di Aceh, a maggioranza musulmana, è l'unica in Indonesia ad applicare la legge islamica, che prevede fino a cento frustate per reati legati alla moralità, come rapporti omosessuali, adulterio, gioco d'azzardo e consumo di alcol. Anche le donne che indossano abiti considerati troppo stretti possono essere soggette a tali punizioni. Dal 2015, la Sharia è stata estesa anche ai non musulmani, che rappresentano circa l'1% della popolazione della provincia





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