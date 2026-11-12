Indonesia Incendi 2026: Clima e Deforestazione Peggiorano la Crisi

Il cambiamento climatico e la deforestazione hanno aggravato gli incendi in Indonesia nel 2026. Un'analisi scientifica sui dati di temperatura e precipitazioni della regione.

Gli scienziati hanno stabilito che gli incendi boschivi che hanno devastato vaste aree dell' Indonesia tra agosto e ottobre del 2026 sono stati significativamente aggravati da ondate di calore record, causate principalmente dai cambiamenti climatici indotti dalle attività umane. Questa conclusione è stata diffusa a Singapore il 13 novembre da un team di ricercatori internazionali che ha analizzato i dati meteorologici e le condizioni ambientali del periodo. Il fumo denso generato da questi roghi ha avvolto gran parte del Sud-est asiatico, creando una crisi sanitaria e ambientale di proporzioni storiche per la regione.

Il Ruolo Del Riscaldamento Climatico Globale

Secondo un rapporto dettagliato del gruppo di ricerca sul clima World Weather Attribution, il cambiamento climatico ha contribuito con un aumento di circa 1,6 gradi Celsius di calore aggiuntivo durante la stagione degli incendi. Questo fattore si è sommato a un fenomeno El Niño molto intenso, che è rimasto il fattore dominante nel determinare i livelli estremamente bassi di precipitazioni in tutta l'Indonesia a partire dal mese di luglio. L'analisi ha evidenziato come la combinazione di questi due elementi abbia creato un contesto atmosferico estremamente destabilizzante per l'ecosistema indonesiano.

Also read Tendenza A/I 2026-2027: Gonna in pelle e stivali alti per un look continuo

Condizioni Meteorologiche Senza Precedenti

Teodoro Keeping, ricercatore specializzato in incendi boschivi e fenomeni meteorologici estremi presso l'Imperial College London e collaboratore alla stesura del rapporto, ha dichiarato con fermezza che le condizioni osservate durante questo specifico periodo non si sarebbero mai verificate in un mondo privo del contributo umano al riscaldamento globale. Anche in presenza di un El Niño così marcato, senza l'agente climatico antropico le temperature non avrebbero raggiunto livelli tali da innescare una tale cascata di eventi estremi. Keeping ha sottolineato durante una conferenza stampa che, sebbene esistano molteplici fattori che cambiano in modi diversi, si può affermare con estrema certezza che le condizioni meteorologiche all'origine di questi incendi stanno diventando sistematicamente più severe.

Impatto Degli Usi Del Suolo E Dati Statistici

Pramudhian Firdaus, ricercatore sugli incendi boschivi presso l'Università di Melbourne, ha fornito dati cruciali sul contesto locale, evidenziando che il settembre 2026 è stato il quinto settembre più secco in Indonesia dal 1991. Le precipitazioni sono rimaste al di sotto dei livelli normali nell'84% del paese, creando un terreno estremamente arido e suscettibile alle fiamme. Firdaus ha inoltre spiegato che decenni di cambiamenti nell'uso del suolo, caratterizzati da una massiccia deforestazione e dal prosciugamento delle torbiere infiammabili per far posto all'industria e all'agricoltura, hanno amplificato notevolmente la vulnerabilità del paesaggio. Questo ha creato un ambiente estremamente fragile, dove ogni innesco ha un potenziale distruttivo molto superiore al passato.

Advertisement

Dati Concreti Delle Terre Colpite

I dati rilasciati il 13 novembre dalla piattaforma indipendente di monitoraggio geografico Nusantara Atlas confermano la gravità dell'evento. Quasi 2,88 milioni di ettari di territorio indonesiano sono stati interessati dagli incendi tra gennaio e ottobre 2026. Solo nel mese di ottobre si è registrato un aumento di quasi un milione di ettari bruciati, segno di un'escalation preoccupante nelle ultime settimane di stagione secca. La quantità di terra danneggiata negli ultimi tre trimestri dell'anno è risultata essere il 35% superiore rispetto allo stesso periodo del 2019, l'ultimo anno in cui l'Indonesia ha affrontato condizioni simili dovute a un potente super El Niño.

Conseguenze Per La Regione E Futuro

La sovrapposizione tra le condizioni meteorologiche estreme e le pratiche di gestione del territorio ha lasciato l'Indonesia con un bilancio ambientale devastante per il 2026. Le torbiere drenate, che in passato agivano come spugne per l'acqua, sono ora diventate fonti di combustibile a lunga durata che alimentano gli incendi anche quando le piogge sembrano tornare. La comunità scientifica internazionale chiede ora un monitoraggio continuo e interventi immediati per la riforestazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche. L'evento serve da monito chiaro sulla necessità di integrare le strategie di adattamento climatico con una rigorosa protezione delle foreste residuali per evitare che la frequenza e l'intensità di questi disastri naturali non si intensifichino ulteriormente nei prossimi anni.