Indonesia nomina nuovo vicepresidente il 2 dicembre dopo dimissioni di Gibran

La Camera Alta indonesiana sceglierà il nuovo vice presidente il 2 dicembre. Le dimissioni di Gibran aprono una crisi politica tra Prabowo e Jokowi.

La Camera Alta del Parlamento indonesiano eleggerà il nuovo vice presidente del paese il 2 dicembre. Questa scelta segna la conclusione immediata di una drammatica crisi politica nata con le dimissioni di Gibran Rakabuming Raka, attuale vice presidente e figlio del precedente capo dello stato. La decisione è stata annunciata venerdì dal presidente della Camera, Ahmad Muzani, confermando la procedura legale necessaria per sostituire il numero due dell'esecutivo.

Procedura di nomina e verifica dei candidati

Per riempire la vacant della vice presidenza, il parlamento superiore invierà una lettera ufficiale a Prabowo Subianto. La richiesta specifica al presidente di presentare due nomi da sottoporre alla successiva valutazione. Questo passaggio formale è fondamentale per garantire che il successore soddisfi i requisiti costituzionali stabiliti per la carica.

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La Camera ha inoltre costituito un gruppo di lavoro dedicato composto da 36 parlamentari. Questo team ha il compito esclusivo di verificare i titoli di studio e le credenziali dei candidati proposti da Prabowo. La verifica accurata mira a prevenire qualsiasi futura contestazione legale o politica sulla legittimità del nuovo vice presidente.

Non è ancora chiaro quali nomi Prabowo presenterà per la sostituzione. L'attesa per l'annuncio dei candidati si intensifica mentre il paese osserva da vicino le mosse del palazzo presidenziale. La mancanza di nomi ufficiali crea un'incertezza che potrebbe influenzare il delicato equilibrio politico attuale in Indonesia.

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Tensioni tra Prabowo Subianto e Joko Widodo

Le dimissioni di Gibran Rakabuming Raka potrebbero ampliare significativamente il divario politico tra il presidente Prabowo Subianto e l'ex presidente Joko Widodo. Analisti politici sottolineano che questa separazione potrebbe portare a una rivalità aperta tra le due fazioni storiche del paese. Le pressioni crescenti dei legislatori hanno reso insostenibile la permanenza di Gibran nella carica.

Le massime corti indonesiane avevano stabilito precedentemente che Gibran non possedeva i titoli di studio adeguati per candidarsi. Questa sentenza ha innescato un mese di intensa pressione politica sui leader del governo. I critici hanno accusato direttamente Joko Widodo di aver influenzato una decisione del tribunale per modificare le regole elettorali.

L'accusa di interferenza mira a rendere possibile la candidatura di Gibran nelle elezioni del 2024. Jokowi ha sconfitto Prabowo in due precedenti elezioni presidenziali, nel 2014 e nel 2019. Questa storia di sconfitte elettorali rende il rapporto attuale tra i due ancora più complesso e teso. Durante il secondo mandato di Jokowi, aveva nominato Prabowo come ministro della difesa.

Reazioni politiche e scenari futuri

Nonostante le tensioni, sia Joko Widodo che Gibran hanno adottato un tono conciliatorio giovedì. Gibran ha dichiarato che le sue dimissioni erano una decisione personale e non correlate ai suoi titoli di studio. Ha assicurato di non entrare in opposizione, pur essendo esterno all'amministrazione di Prabowo.

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In un indirizzo video mostrato dal canaleKompas TV, Gibran ha invitato i sostenitori a continuare a appoggiare il presidente. La sua posizione di outsider potrebbe comunque alimentare ulteriori turbolenze politiche. Gli analisti temono che questo scenario blocchi Jokowi e Prabowo in una rivalità amara e duratura.

Un ulteriore segno del conflitto tra i due leader è emerso dalle rivelazioni della polizia. La polizia ha annunciato giovedì di avere prove sufficienti per perseguire accuse di tradimento contro quattro funzionari di alto rango. Gli indagati includono il ex capo della polizia Listyo Sigit Prabowo, considerato un leale sostenitore di Jokowi.

Questi funzionari sono indagati per presunte intercettazioni illegali ai danni di Prabowo e di altri politici. La scoperta di queste attività illecite aggiunge un altro livello di complessità alla situazione. Il paese ora attende con ansia la nomina del nuovo vice presidente e le successive mosse del potere legislativo.