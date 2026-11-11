Indonesia: Polizia propone accuse di tradimento per intercettazioni a Prabowo

La polizia indonesiana annuncia sufficienti prove iniziali per perseguire quattro sospetti di tradimento relativi alle intercettazioni del presidente Prabowo Subianto a novembre 2026.

La polizia indonesiana ha annunciato giovedì, 12 novembre, di avere a disposizione prove iniziali sufficienti per procedere con accuse di tradimento contro quattro sospetti coinvolti nel caso delle intercettazioni telefoniche del presidente Prabowo Subianto.

Questa dichiarazione ufficiale marca un punto di svolta significativo nell'indagine riguardante la violazione della privacy del capo dello stato, sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale e sull'integrità delle istituzioni democratiche nel paese.

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Evidenze per l'accusa di tradimento

I funzionari delle forze dell'ordine hanno confermato che i materiali raccolti finora giustificano l'avvio di procedimenti legali formali contro gli individui identificati come responsabili della sorveglianza illegale.

L'accusa di tradimento è una delle più gravi nel codice penale indonesiano, riservata tipicamente ad atti che minacciano direttamente la sovranità o la sicurezza dello stato, rendendo questa mossa giudiziaria particolarmente rilevante.

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Profilo dei sospettati e dinamiche

Non sono stati forniti dettagli specifici sull'identità dei quattro sospetti nella dichiarazione iniziale, ma l'attenzione si concentra sulla natura dellecito e sulla potenziale compromissione della fiducia pubblica.

Le indagini stanno esaminando i metodi utilizzati per effettuare le intercettazioni e la catena di comando che potrebbe aver autorizzato o tolto tale attività illegale, cercando di stabilire responsabilità precise.

Impatto politico e contesto istituzionale

Il caso si inserisce in un momento politicamente delicato, come evidenziato dalle recenti apparizioni pubbliche del presidente Prabowo Subianto e del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Il 14 agosto 2026, durante la cerimonia per l'81° anniversario dell'Indipendenza presso il Palazzo del Parlamento a Giacarta, il presidente ha consegnato il discorso annuale sul bilancio, sottolineando la stabilità del governo.

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Prossimi passi nella procedura legale

La polizia intende ora presentare il dossier al pubblico ministero per la validazione formale delle accuse, un passo necessario prima di eventuali arresti o processi pubblici.

L'opinione pubblica e le opposizioni politiche stanno monitorando da vicino l'evoluzione della situazione, chiedendo trasparenza sul come tali intercettazioni siano state possibili e chi ne abbia tratto vantaggio.