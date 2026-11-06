La polizia indonesiana nomina Slamet Uliandi come quarto sospettato per le intercettazioni di Prabowo Subianto, acuendo le tensioni politiche con il predecessore Widodo.

Le autorità indonesiane hanno designato Slamet Uliandi come quarto alto funzionario di polizia da considerare un sospettato principale nell'indagine sulle presunte intercettazioni telefoniche illegali ai danni del presidente Prabowo Subianto. Questa nomina avviene in un contesto di crescente tensione politica che ha esposto una frattura profonda tra l'attuale capo dello stato e il suo predecessore, Joko Widodo.

Dettagli Tecnici Del Caso e Ruolo Di Slamet Uliandi

Il nuovo sospettato, identificato dai media locali con le iniziali SU, ha ricoperto il ruolo di capo del monitoraggio presso l'Agenzia indonesiana per le indagini penali tra il 2010 e il 2019. Gli investigatori hanno affermato che SU, che era a capo dell'unità di informazione e tecnologia dell'agenzia investigativa dal 2021 al 2026, ha dato il via libera alle intercettazioni telefoniche.

Also read Iveco Group attende il recupero della redditività nel quarto trimestre 2026

Suhermanto, direttore dell'unità crimini informatici durante la conferenza stampa, ha dichiarato che gli altri due indagati hanno ottenuto l'approvazione da SU prima di effettuare le intercettazioni. La stessa approvazione è stata richiesta prima di cancellare le registrazioni delle intercettazioni, confermando il ruolo centrale del funzionario nella gestione delle prove digitali.

Posizioni Delle Parti E Arresti Precedenti

Marzo, i funzionari della polizia hanno arrestato tre alti ufficiali, tra cui l'ex capo della polizia nazionale e capo di stato maggiore di Prabowo, Listyo Sigit Prabowo. Questo individuo è ampiamente conosciuto come un leale sostenitore di Joko Widodo, il che accentua le implicazioni politiche del caso e la natura della disputa tra le fazioni rivali.

Advertisement

Attualmente, Slamet Uliandi non è stato ancora detenuto a causa di condizioni di salute precarie, come precisato dalle autorità durante l'annuncio ufficiale. La polizia nazionale ha inoltre formato una squadra speciale per investigare il caso, guidata dal portavoce Trunoyudo Wisnu Andiko, per garantire che l'indagine proceda senza interferenze esterne.

Impatto Economico E Conseguenze Politiche

Il caso ha esercitato ulteriore pressione su Prabowo Subianto, con il dissenso pubblico in crescita a causa delle sue politiche populiste costose. Allo stesso tempo, la fiducia degli investitori nell'economia indonesiana da 1,5 trilioni di dollari sta mostrando segni di indebolimento, generando preoccupazioni per la stabilità finanziaria del paese.

Nonostante lo schieramento di migliaia di soldi a Giacarta nelle scorse notti, la capitale è rimasta calma giovedì e venerdì. La presenza di tende militari e autobus suggerisce una preparazione cautelare da parte delle autorità, sebbene non si siano verificati scontri di rilievo nei dintorni del governo.

Prossimi Passi E Inchieste Parlamentari

La polizia ha interrogato finora tredici agenti di polizia e cinque esperti in materia penale e informatica, continuando a indagare sui motivi alla base dei tentativi di intercettare le comunicazioni del presidente. Questa indagine dettagliata mira a chiarire se le azioni fossero motivate da motivi politici o da altre ragioni operative.

Advertisement

Parallelamente, i legislatori stanno considerando un'indagine sull'idoneità del vice presidente Gibran Rakabuming Raka, figlio di Joko Widodo. Questa mossa potrebbe rappresentare il primo passo verso la sua rimozione dall'incarico, ulteriormente complicando il panorama politico indonesiano e acuendo le divisioni tra le élite del potere.