Giacarta introduce controlli rigorosi su apparecchiature di sorveglianza e valuta perquisizioni al palazzo presidenziale dopo le intercettazioni illegali di Prabowo Subianto e altri.

Il governo indonesiano ha annunciato lunedì l'introduzione di controlli più rigorosi sulle apparecchiature di sorveglianza statale e sta valutando la possibilità di effettuare perquisizioni nel palazzo presidenziale. Queste misure urgenti vengono adottate in seguito alla recente scoperta di intercettazioni telefoniche illegali che hanno coinvolto il presidente Prabowo Subianto, alti funzionari governativi e altre figure pubbliche di rilievo nel paese.

Dettaglio scandalo e misure di sicurezza

La decisione è stata comunicata dal ministro per gli Affari legali Yusril Ihza Mahendra, che ha chiarito come l'amministrazione stia Taking steps per prevenire il ricorrente abuso di tecnologia di intercettazione. Yusril Ihza Mahendra ha specificato ai giornalisti che il governo intende garantire che le apparecchiature di intercettazione in possesso di determinate agenzie non vengano più utilizzate in modo improprio per scopi non autorizzati o illeciti.

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In un'ottica di prevenzione, il ministro ha dichiarato che l'effettuazione di sweep, ovvero di controlli approfonditi con strumenti specifici per individuare dispositivi nascosti all'interno del palazzo presidenziale, è una misura che verrà attentamente valutata. Tale approccio mira a tutelare la riservatezza delle comunicazioni dei vertici statali e a ristabilire la fiducia nelle infrastrutture di sicurezza nazionale.

Posizioni stakeholder e arresti chiave

Lo scandalo ha portato all'arresto di quattro alti funzionari di polizia accusati di aver effettuato un monitoraggio non autorizzato delle conversazioni telefoniche. Tra i detenuti vi è Listyo Sigit Prabowo, ex capo della polizia nazionale, che era stato appena nominato capo di gabinetto del presidente Prabowo Subianto. Le autorità governative hanno definito apertamente questo scandalo delle intercettazioni come un atto indicativo di tradimento contro lo Stato.

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Nonostante l'indenne sia in corso, non sono state ancora annunciate accuse formali specifiche per i sospettati. L'Agenzia investigativa criminale della Polizia nazionale indonesiana, guidata da Asep Safrudin, ha svolto un ruolo cruciale nell'indagine. Asep Safrudin, capo dell'Agenzia investigativa criminale, ha coordinato le operazioni investigative che hanno portato alla luce la rete di intercettazione illegale.

Impatto reale e prossimi passi

L'indagine si è aperta dopo che la polizia nazionale ha ricevuto un segnale d'allarme, indagato da Asep Safrudin e poi riferito direttamente al presidente Prabowo Subianto. Il Ministro Yusril Ihza Mahendra ha confermato che, seguendo questa segnalazione, è stata lanciata un'indagine approfondita che ha permesso di individuare con precisione la collocazione dei dispositivi di intercettazione.

Le autorità hanno rivelato che le intercettazioni illegali sarebbero iniziate dopo che Prabowo Subianto ha preso ufficio a fine 2024. Tra le persone monitorate figurano imprenditrici, giornalisti, attivisti e figure politiche, sebbene le loro identità specifiche non siano state ancora divulgate pubblicamente al momento. Si ignora ancora il numero esatto di individui presi di mira.

Tensioni politiche e contesto economico

Questo evento avviene in un momento di crescente pressione pubblica su Prabowo Subianto riguardo ai suoi costosi programmi sociali. L'amministrazione lotta contemporaneamente per ripristinare la fiducia degli investitori in quella che è l'economia più grande del sud-est asiatico, dopo una serie di setbacks che hanno causato turbolenze nel mercato azionario e nella valuta locale durante l'anno in corso.

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Lo scandalo ha inoltre messo in luce le crescenti tensioni politiche in Indonesia e una frattura evidente tra il presidente Prabowo Subianto e il suo predecessore influente, Joko Widodo, che lo aveva appoggiato durante le sue due mande. Joko Widodo appare come una figura chiave nel contesto delle dinamiche di potere interne. Prabowo ha incontrato dieci ex capi della polizia domenica per discutere dello scandalo delle intercettazioni, come riferito dal vice presidente della camera Sufmi Dasco Ahmad.