Former police official Eko Hadi Santoso dismissed after wiretapping probe. Scandal reveals deep tensions between President Prabowo Subianto and former president Joko Widodo.

La polizia indonesiana ha licenziato con disonore un ex alto funzionario, identificato come indagato principale in uno scandalo di spionaggio telematico. Eko Hadi Santoso è stato sollevato dall'incarico martedì, 17 novembre, al termine di un'udienza disciplinare che ha confermato le accuse di abuso di potere e intercettazioni illegali. La decisione segue le rivelazioni su un sistema di sorveglianza dei telefoni del presidente Prabowo Subianto e di altri operatori pubblici.

Dettaglio della Disciplina e Espulsione

Eko Hadi Santoso, ex ispettore generale di polizia, ha subito un'udienza durata quasi nove ore per presunti abusi di potere e l'uso improprio delle strutture della polizia senza mandato. Il portavoce Trunoyudo Wisnu Andiko ha confermato che Santoso è stato congedato con disonore dalle forze dell'ordine dopo l'indagine. L'indagine ha evidenziato come il funzionario avesse cospirato per effettuare intercettazioni telefoniche illegali utilizzando l'accesso e le apparecchiature della polizia indonesiana in modo non professionale e non conforme alle procedure.

Also read Shenzhen, la città dove si incontrano i potenti del mondo

Arresti e Accuse di Spionaggio

I recenti arresti sono seguiti a gravi accuse secondo cui i funzionari erano coinvolti in un'ampia rete di intercettazioni non autorizzate. Oltre a Santoso, sono stati arrestati altri due alti funzionari di polizia, tra cui l'ex capo della polizia Listyo Sigit Prabowo, che non ha alcun legame di parentela con il presidente. Un quarto funzionario è stato indicato come indagato nello stesso caso. Le indagini si concentrano sull'uso sistematico di risorse di stato per monitorare la vita privata di figure politiche chiave e giornalisti.

Advertisement

Tensioni Tra Prabowo e Jokowi

Lo scandalo delle intercettazioni ha portato alla luce le profonde tensioni politiche in Indonesia tra il presidente Prabowo Subianto e il suo predecessore Joko Widodo, noto come Jokowi. Listyo Sigit Prabowo è ampiamente considerato uno stretto collaboratore di Jokowi, il che accentua le percezioni di un conflitto di potere. Le dimissioni del figlio di Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalla carica di vicepresidente la scorsa settimana hanno ulteriormente attirato l'attenzione sulla frattura politica tra le due fazioni.

Prossimi Passi e Impatto Istituzionale

L'udienza disciplinare per Listyo Sigit Prabowo si terrà la prossima settimana, come dichiarato dal funzionario di polizia Johnny Eddizon Isir, senza specificare la data esatta. Un altro funzionario di polizia e indagato, Ahrie Sonta, è stato licenziato la scorsa settimana dopo la sua udienza disciplinare. Questi eventi segnano un momento critico per l'istituzione poliziesca indonesiana e il panorama politico nazionale, mentre le autorità continuano a gestire le implicazioni di queste accuse di spionaggio di stato.