Induno Olona, ucciso a coltellate e mazze chiodate: mistero sul movente

Un uomo di 30 anni, Enzo Ambrosino, è stato assassinato a Induno Olona, in provincia di Varese, da un commando. Le indagini sono in corso per fare luce sul movente e identificare i responsabili. Coinvolti anche il padre e altri familiari. Indagini concentrate sull'auto nera utilizzata dagli aggressori.

Enzo Ambrosino, trentenne, è stato brutalmente assassinato a Induno Olona , in provincia di Varese , nella notte tra sabato e domenica. L'aggressione, avvenuta davanti al portone della sua abitazione, è stata caratterizzata da una violenza inaudita: Ambrosino è stato colpito con coltellate al petto e con mazze chiodate da un commando composto da quattro persone.

Il movente di questo efferato delitto rimane ancora avvolto nel mistero, con le indagini che si concentrano su diversi fronti per fare luce sulla dinamica e sui responsabili. La comunità locale è sotto shock per l'accaduto, un evento che ha sconvolto la tranquillità della cittadina e che richiede risposte urgenti.\I fatti si sono verificati intorno all'una di notte. Ambrosino, ex imbianchino e successivamente impiegato in una panetteria, era appena rientrato a casa dopo aver partecipato alla festa di compleanno di uno dei suoi figli. Testimonianze dei vicini di casa riferiscono di grida e rumori di colpi, seguiti dal ritrovamento di evidenti tracce di sangue sulla strada, all'ingresso della corte e lungo le scale che portano all'appartamento della vittima. Durante l'aggressione, il padre di Ambrosino è intervenuto per difenderlo, riportando ferite alla testa. Anche altri due familiari, padre e figlio, sono rimasti coinvolti e sono attualmente ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Como e Niguarda. Le forze dell'ordine stanno valutando la loro posizione, in attesa di poterli interrogare per raccogliere preziose informazioni sull'accaduto. Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Marialina Contaldo, stanno dedicando particolare attenzione all'analisi dei mezzi di trasporto utilizzati dagli aggressori, in particolare un'auto nera di cui è stata recuperata una parte della targa. Si ipotizza che il veicolo sia stato impiegato per la fuga dei responsabili.\Le indagini si concentrano ora sull'individuazione del veicolo e sulla ricostruzione del percorso compiuto dagli aggressori. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza del Comune, ampliando il raggio di monitoraggio per seguire i movimenti dell'auto. Le forze dell'ordine stanno anche indagando sulle frequentazioni della vittima, descritta da conoscenti come una persona con un carattere forte e determinata. Il riserbo sulle indagini è massimo, al fine di non compromettere il lavoro degli investigatori. L'obiettivo è quello di raccogliere tutti gli elementi necessari per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo brutale omicidio, che ha scosso profondamente la comunità di Induno Olona. Le prossime ore saranno cruciali per delineare i contorni della vicenda e per fare chiarezza su un fatto di cronaca che ha suscitato sgomento e incredulità





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