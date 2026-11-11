Industria automobilistica italiana in crescita ma ancora lontana dai livelli storici

La produzione di auto in Italia è aumentata del 25,7% nei primi nove mesi del 2026, ma resta notevolmente al di sotto del picco del 2023. Scopri le cifre, la situazione dei sottocompetitori e le prospettive d'evoluzione.

Nel 2026, la produzione di autovetture in Italia ha registrato un incremento del 25,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo 224.970 unità, secondo i rapporti più recenti.

Dettagli della crescita automobilistica

Il dato complessivo, che include anche veicoli commerciali, ha superato i 416.984 unità, con un aumento del 15,8% rispetto allo stesso triennio dell'anno precedente.

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A settembre, la produzione di auto si è attestata a circa 24.000 unità, in aumento del 14,9% su base annua. L'Indice di Produzione Automotive del Ministero dei Trasporti, pubblicato dall'Istat, ha indicato una crescita del 9,4% per il mese e del 11,2% per l'intero periodo estivo.

Confronto tramontano e ascesa della filiera

La maggior parte del miglioramento è stata osservata nella fabbricazione di autoveicoli, con una salita del 22,2% a settembre e del 22,9% nel cumulato di nove mesi. Le altre aree della filiera, come carrozzerie, rimorchi, semirimorchi e parti e accessori, hanno mostrato un calo del 4,8% e del 2,1% rispettivamente.

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Questi risultati caratterizzano un quadro contrastato: le autocombreitrici mostrano forte recupero, mentre le strutture di supporto rimangono in declino.

Prospettive e obiettivi organizzativi

Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia, osserva che, nonostante il miglioramento, i volumi produttivi rimangono decisamente al di sotto dei livelli fisiologici. Nel 2023, la produzione totale di autoveicoli era di circa 800.000 unità, mentre per l'intero 2026 Anfia stima il raggiungimento di 520.000 unità.

Il rilancio dell'intera attività dipende da decisioni politiche e territoriali, in particolare dall'attenzione verso una produzione "Made in Europe" con maggiore neutralità tecnologica, al fine di sostenere le factory italiane e aumentare la competitività del settore automotive nazionale.

Prossime tappe per l'industria

In vista del classico aggiornamento annuale, Anfia continua a monitorare la situazione e a promuovere misure volte a favorire la crescita organica. L'associazione punta a consolidare la posizione italiana sul mercato dei veicoli destinati al settore globale, compiendo investimenti nelle tecnologie più sostenibili e incorporate sul territorio europeo.

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Le prossime decisioni, oltre a valutare il supporto della filiera, manterranno l'attenzione su standard di ecologia, efficienza e sicurezza per recuperare la massima quota di produzione italiana rispetto ai livelli record del 2023.