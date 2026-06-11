Industria della moda riscopre le donne over 50, Helen Mirren e altri allegri pensionati a caccia di assassinio

L'industria della moda riscopre le donne over 50 e Helen Mirren e altri allegri pensionati a caccia di assassinio sono i principali temi trattati in questo articolo.

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'Mia madre mi diceva sempre una cosa molto intelligente: quando hai vent'anni pensi che arrivare a quaranta sia terribile, poi scopri invece che è bellissimo. Lo stesso vale per i sessanta. Nel corso della vita perdi alcune cose, ma ne guadagni altre.

Si perde la bellezza, ma si acquistano esperienza, consapevolezza e libertà– sottolinea – mi spaventa sentire persone al potere affermare che alle donne non dovrebbe essere permesso di votare (in America è in discussione una legge che colpirebbe il diritto femminile al voto, ndr). La storia dimostra che quando le donne hanno accesso all'istruzione, al potere e alle risorse economiche, la vita migliora per tutti.

L'attrice britannica ha un altro sogno nel cassetto: 'Il club dei delitti del giovedì': Helen Mirren e altri allegri pensionati a caccia di assassinio forse mentalmente non del tutto stabile – racconta Mirren – non so se abbia letto cose su internet o se abbia pensato di aver letto qualcosa che in realtà non c'era.

'Dio mio, questo è ciò che vi è successo come popolo, come potete anche solo pensare di…' . Quell'episodio è successo a Londra a novembre.

'È accaduto sei mesi prima che finisse improvvisamente diffuso su internet'. Ho degli amici fantastici in Israele. La comunità artistica e quella intellettuale israeliane sono composte da persone straordinarie. Essendo nata alla fine della Seconda guerra mondiale, sono cresciuta nell'Europa del dopoguerra.

La consapevolezza nella generazione dei miei genitori di ciò che era accaduto con l'Olocausto era così profonda. Di conseguenza, per me la nascita di Israele è stata un momento cruciale, anche se forse è stato fatto nel modo completamente sbagliato, non lo so





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