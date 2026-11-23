Il conflitto in Sudan ha danneggiato quasi duemila impianti industriali. Mancano capitali, energia e stabilità per la ripresa del settore manifatturiero, operante al 10% della capacità.

Dopo oltre tre anni di conflitti armati, il settore manifatturiero del Sudan versa in una condizione di collasso totale. Le stime ufficiali del ministero dell' industria sudanese indicano che circa 1.800 impianti sono stati danneggiati durante la guerra, di cui 650 fabbriche distrutte completamente. Questa distruzione su larga scala ha azzerato le capacità produttive prebelliche, lasciando un vuoto economico devastante per una nazione che prima considerava l'industria un pilastro fondamentale.

La Realtà delle Fabbriche Danneggiate e Distrutte

La situazione è emblematica per imprese come quella di Mansour Gaily a Khartoum, che produceva dolci per il mercato locale prima dell'inizio delle ostilità. Quando nell'aprile 2023 hanno avuto inizio i combattimenti tra le forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido, la produzione si è immediatamente arresta. Tre anni dopo, Gaily cerca di riavviare l'attività, ma la fabbrica opera attualmente solo al 40 per cento della sua capacità iniziale, registrando perdite stimate in un milione di dollari per la mancanza di macchinari e pezzi di ricambio.

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Anche Abdulelah Mohamed, proprietario di uno stabilimento per la produzione e il riciclo di materiali plastici a Khartoum, descrive la situazione come catastrofica. La sua attività ha subito danni sistematici, con distruzione e saccheggio generalizzati di edifici, materie prime e attrezzature. Mohamed sottolinea che il settore industriale ha urgente bisogno di una nuova pianificazione e di idee innovative per riorganizzare una struttura che è stata decimata.

Stakeholder e Posizioni degli Imprenditori Locali

Sara Elfatih Khalil, amministratore delegato di Al Teital Advance Industries, affronta sfide simili con la sua fabbrica di olio di sesamo a Khartoum. Lo stabilimento, che impiegava trecento persone prima della guerra, rimane chiuso a causa dei magazzini saccheggiati e della filiera interrotta. Khalil evidenzia come le condizioni base siano essenziali per una ripresa rapida, sottolineando la necessità di sicurezza, stabilità politica e tutele giuridiche per gli investimenti.

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Per Khalil, il settore industriale continuerà a essere un pilastro fondamentale della ripresa economica, purché siano garantite condizioni minime di operatività. Tuttavia, sottolinea che la mancanza di fiducia, dovuta alla carenza di finanziamenti e infrastrutture affidabili, blocca qualsiasi progresso concreto. La sua dichiarazione riflette il sentimento generale tra gli imprenditori che vedono l'industria come vulnerabile ma potenzialmente resiliente.

Impatto Reale e ostacoli alla Riapertura

Oltre ai danni fisici agli edifici, le aziende devono affrontare una grave carenza di energia elettrica e danni alle reti di trasporto. L'aumento dei costi delle importazioni ha reso ancora più difficile la sopravvivenza delle fabbriche rimaste intatte. Mansour Gaily, ad esempio, ha bisogno di una fornitura costante di ingredienti come sesamo e zucchero, oltre a imballaggi e energia, per evitare blocchi produttivi. Qualsiasi interruzione nella catena di approvvigionamento può paralizzare l'attività.

Altri imprenditori sono costretti a importare materiali che in precedenza erano disponibili localmente, subendo un aumento dei costi e maggiore esposizione ai rischi di trasporto. L'accesso ai finanziamenti è un altro ostacolo cruciale. Le imprese che hanno perso macchinari, scorte e entrate spesso non dispongono dei capitali necessari per sostituire le attrezzature o pagare i dipendenti, creando un circolo vizioso di disoccupazione e perdita di reddito.

Situazione Attuale e Prospettive Future del Settore

Attualmente, è operativo meno del 10 per cento delle fabbriche del settore manifatturiero, e quelle rimaste aperte lavorano in modo intermittente. Questo declino ha conseguenze dirette sull'occupazione e sul mercato dei beni di consumo. Abdelgadir Mohamed, un commerciante al mercato centrale di Bahri, nota che mentre alcuni prodotti importati costano meno, molti clienti preferiscono ancora i beni sudanesi, indicando una domanda persistente ma insoddisfatta.

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La ripresa dell'industria potrebbe offrire impiego a migliaia di persone rimaste disoccupate a causa del conflitto. Tuttavia, senza una pianificazione economica chiara, misure coerenti e investimenti in infrastrutture, il settore fatica a riprendersi. La stabilità politica e la tutela dei diritti di proprietà rimangono prerequisiti indispensabili per attrarre i capitali necessari alla ricostruzione nazionale.