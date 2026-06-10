Infante approda a Mediaset, tensione con Nuzzi per il caso Garlasco

Il giornalista Milo Infante, dopo anni in Rai, si trasferisce a Mediaset con un ruolo dirigenziale a Videonews. La mossa riaccende le tensioni con Gianluigi Nuzzi, già esplose per le diverse interpretazioni del caso Garlasco e per la vicenda della criminologa Bruzzone. Si definiscono i nuovi palinsesti autunnali.

Milo Infante e Gianluigi Nuzzi si ritrovano al centro di una disputa interna a Mediaset che trae origine dalle diverse posizioni assunte sul caso Garlasco.

Il giornalista, da poco trasferitosi da Rai a Cologno Monzese, riceverà un ruolo dirigenziale, probabilmente come condirettore a Videonews o in una direzione creata appositamente per lui. Questa mossa solleva interrogativi sulle strategie di Berlusconi per Infante, escludendo however che possa essere affidatario di programmi già condotti da Nuzzi come Quarto Grado o Dentro la Notizia, per non provocare un conflitto diretto con il collega.

La vicenda si intreccia con le posizioni opposte dei due conduttori riguardo alla criminologa e giornalista bruzzone, prima collaboratrice di Infante e poi spostatasi presso Nuzzi a seguito di dissidi, in particolare sulla copertura dell'omicidio di Chiara Poggi. Infante aveva segnalato Bruzzone al Comitato Etico della Rai per presunti attacchi ai programmi della rete, e ora la ritroverà come collega in Mediaset.

Si prevede che il suo ruolo si concentrerà su un programma di prima serata, forse una seconda serata di approfondimento su Canale 5 o uno spazio sperimentale su Italia 1, senza impattare sui titoli consolidati affidati a Nuzzi e altri. I nuovi palinsesti autunnali saranno resi noti il 3 luglio, e in quella sede si chiarirà anche chi sostituirà Infante nella fascia di Ore 14 su Rai2.

Il profilo professionale di Infante include una lunga carriera in Rai a partire dal 2003, con vari incarichi di vicedirezione e la conduzione di Ore 14 negli ultimi sei anni, programma che ha trattato sia casi di cronaca che inchieste sociali, come la morte di Pierina Paganelli, la vicenda Garlasco, e il giallo della ricina, generando anche screzi con Bruno Vespa per sovrapposizioni con Porta a Porta





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