Infantino e la polemica sui Mondiali a 208 squadre: le reazioni in Italia

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha scatenato un dibattito in Italia dopo aver suggerito l'ipotesi di un Mondiale con 208 squadre, ironizzando sulle difficoltà di qualificazione della nazionale. La FIGC definisce le parole "infelici", mentre il ministro Abodi chiede chiarimenti. Polemica anche in ambito politico.

Il presidente della FIFA , Gianni Infantino , ha suscitato polemiche con una dichiarazione riguardante un possibile ampliamento dei Mondiali a 208 squadre, commentando inoltre le mancate qualificazioni consecutive dell' Italia .

Le parole, definite "infelici" dalla FIGC, hanno generato una reazione negativa tra i tifosi e il mondo politico italiano. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso perplessità, auspicando un confronto diretto con Infantino. La federcalcio italiana ha sottolineato come il calcio debba insegnare rispetto, criticando la caduta di stile del numero uno della FIFA.

La proposta di espansione, già discussa in ambito FIFA, prevede un eventuale passaggio da 48 a 64 squadre, ma Infantino ha ribadito la necessità di valutare prima il formato attuale. Intanto, la polemica politica ha visto l'intervento del deputato cinquestelle Gaetano Amato. La notizia, divenuta virale, è stata ripresa dai principali media sportivi europei





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