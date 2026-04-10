Infantino in Turchia: Congratulazioni a Montella e lancio del progetto 'FIFA Arena'

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha partecipato al lancio del progetto 'FIFA Arena' in Turchia, un'iniziativa volta a costruire mille campi da calcio in cento paesi entro il 2031. L'occasione è stata propizia per congratularsi con Vincenzo Montella, CT della nazionale turca, per la qualificazione ai mondiali. Il progetto prevede la realizzazione di 60 campi in Turchia, con la possibilità di arrivare a 100, con un focus sulle regioni colpite dal terremoto del 2023.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino , ha espresso congratulazioni a Vincenzo Montella per aver qualificato la Turchia ai mondiali, un traguardo significativo per il calcio turco. L'annuncio è stato fatto durante l'evento di lancio del progetto 'FIFA Arena' a Istanbul, una iniziativa ambiziosa volta a costruire mille campi da calcio in cento paesi entro il 2031.

L'evento ha visto la partecipazione del ministro della Gioventù e dello Sport turco, Osman Askin Bak, e del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, a testimonianza dell'importanza del progetto per lo sviluppo sportivo del paese. La Turchia ha già completato 11 campi da calcio, principalmente nelle regioni colpite dal terremoto del 2023, e prevede di costruirne altri 60 nelle città turche entro il 2031, con la possibilità di arrivare fino a 100 campi. \Infantino ha sottolineato l'importanza di offrire ai giovani opportunità per praticare il calcio in un ambiente sano, esprimendo il suo entusiasmo per il progetto e la sua fiducia nel raggiungimento degli obiettivi. L'iniziativa 'FIFA Arena' mira a promuovere la crescita del calcio a livello globale, offrendo infrastrutture adeguate e incentivando la partecipazione dei giovani allo sport. L'impegno della FIFA e delle autorità turche nel sostenere questo progetto dimostra la volontà di investire nello sviluppo sportivo e di utilizzare il calcio come strumento per l'inclusione sociale e la ripresa post-terremoto. L'appoggio di partner finanziari è cruciale per il successo del progetto, che promette di lasciare un'eredità duratura per le future generazioni di calciatori turchi. \Oltre all'annuncio del progetto 'FIFA Arena', l'evento ha offerto l'occasione per fare il punto sulla situazione del calcio in Turchia e a livello internazionale. Sono state affrontate diverse tematiche, tra cui la qualificazione della nazionale turca ai mondiali sotto la guida di Montella, le dinamiche del calciomercato e le recenti competizioni calcistiche. L'attenzione è stata rivolta anche ad alcune questioni politico-sportive, come l'Olanda-Turchia diventata un caso politico. L'evento ha evidenziato l'impegno della FIFA e delle federazioni nazionali nel promuovere lo sport a tutti i livelli, dall'investimento nelle infrastrutture alla valorizzazione dei talenti. Il sostegno delle autorità e dei partner finanziari è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati e per garantire un futuro prospero al calcio in Turchia e nel mondo





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