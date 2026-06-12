Infantino ipotizza Mondiale a 64 squadre, mentre in Francia il caso Lyhanna scuote le istituzioni

Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla del futuro dei Mondiali, valutando un possibile allargamento a 64 nazionali, e ironizza sull'assenza dell'Italia. In parallelo, la Francia affronta il lutto per l'omicidio di una bambina e le critiche al sistema di protezione minorile.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino , intervenendo ai microfoni di CazéTV dopo la partita inaugurale dei Mondiali , ha aperto scenari futuri riguardanti il format del torneo, ipotizzando un possibile ampliamento a 64 nazionali, dopo l'attuale espansione a 48 già introdotta.

Tale eventualità, benché già discussa in passato all'interno del Consiglio FIFA, richiede una valutazione approfondita dell'edizione in corso prima di prendere decisioni definitive.

"Prima di tutto, dobbiamo vedere come andrà questo Mondiale con 48 squadre. È già un evento enorme. Abbiamo parlato di un Mondiale con 64 squadre, con una partecipazione globale ancora più ampia. Se ne è già discusso in seno al consiglio FIFA, ma sfruttiamo al massimo questa edizione a 48 squadre", ha dichiarato Infantino.

Ha poi lanciato una battuta sarcastica riguardo all'Italia, attualmente assente dalla competizione: "Forse l'Italia si qualificherà con 64 squadre. Chissà, magari con 208". La notizia si intreccia con un altro tema di forte impatto emotivo e civile, ovvero il dramma in Francia della piccola Lyhanna, la bambina di 11 anni uccisa da un uomo di 41 anni con precedenti per abusi sessuali e violenze su minori, mai sottoposto a interrogatori nonostante le denunce.

Il presidente Emmanuel Macron ha riconosciuto pubblicamente una "inaccettabile disfunzione" dello Stato, formulando scuse ufficiali. Questo tragico evento ha scosso la fiducia nelle istituzioni, con le opposizioni che chiedono le dimissioni del ministro della Giustizia, sollevando interrogativi urgenti sulle procedure a tutela dei minori e sulla gestione dei soggetti pericolosi





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Mondiali Infantino 64 Squadre Francia Lyhanna Omicidio Protezione Minori Macron Giustizia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Infantino difende il Mondiale Usa e Trump: 'Criticatemi pure, ma non mi pento''Orgoglioso' della presenza dell'Iran. 'L'arbitro Somalo? Non controlliamo tutto'. Trump? Senza il suo impegno questo Mondiale impossibile (ANSA)

Read more »

Infantino: 'Un Mondiale senza Italia ma che unisce tutto il pianeta: sarà il migliore di sempre'Il presidente della Fifa alla Gazzetta: 'Il tour con Baggio e le leggende per i nostri emigranti. Al match di apertura, Messico-Sudafrica, ci sarà Rivera: l'Azteca è il suo stadio di Italia-Germania 4-3'

Read more »

Via al Mondiale senza Italia, l'amarezza di Infantino: 'Mai qualificati con me alla FIFA'Il Mondiale ha inizio: oggi alle 21 il match inaugurale fra Messico e Sudafrica.

Read more »

Infantino sul ripescaggio Italia al Mondiale: 'Mai una possibilità, i tifosi non andavano illusi'Il Mondiale ha inizio: oggi alle 21 il match inaugurale fra Messico e Sudafrica.

Read more »