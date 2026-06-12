Infantino scherza sull'Italia: "Forse si qualificherebbe con 64 partecipanti"

Il presidente della Fifa ironizza sull'assenza degli azzurri ai Mondiali e apre al dibattito sull'espansione del torneo a 64 squadre.

L' Italia manca ai Mondiali di calcio da oltre un decennio, e il presidente della Fifa Gianni Infantino non perde occasione per scherzarci sopra. In una recente intervista a un portale brasiliano, Infantino ha commentato il possibile allargamento della Coppa del Mondo a 64 nazionali, ipotesi avanzata dalla Conmebol per l'edizione del centenario nel 2030.

Con una battuta, il numero uno del calcio mondiale ha detto: 'Forse l'Italia si qualificherebbe con 64 partecipanti. E potremmo arrivare a 208 per vedere se si qualifica'. La battuta, accompagnata da una risata, ha riacceso il dibattito sulle difficoltà della Nazionale azzurra, che non partecipa a un Mondiale dal 2014. Dopo le eliminazioni nelle qualificazioni per Russia 2018, Qatar 2022 e ora per il 2026, l'Italia sembra aver perso il passo con le grandi del calcio mondiale.

La sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina nei playoff ha sancito l'ennesima esclusione, nonostante nel girone europeo gli azzurri avessero chiuso al secondo posto dietro la Norvegia, che ha ottenuto il pass diretto. Infantino, con la sua ironia, ha voluto sottolineare la necessità di un formato più inclusivo, ma la sua battuta ha sollevato critiche da chi ritiene che l'espansione eccessiva possa snaturare il valore sportivo della competizione. Il dibattito sull'allargamento del Mondiale è aperto da tempo.

L'edizione 2026, che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, sarà la prima con 48 squadre, un formato che prevede dodici gironi da quattro, 72 partite nella fase iniziale e l'accesso ai sedicesimi per le prime due di ogni gruppo e le otto migliori terze. In totale, il torneo arriverà a 104 gare, con le finaliste che giocheranno otto partite ciascuna.

La proposta della Conmebol di portare a 64 le partecipanti per il 2030 ha incontrato però resistenze, in particolare da parte del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, che l'ha definita una 'cattiva idea'. Un formato a 64 squadre significherebbe 128 partite, con un impatto significativo sul calendario calcistico internazionale e sulle qualificazioni. Infantino, da parte sua, non ha chiuso la porta a ulteriori discussioni, ma ha chiarito che al momento non esiste un progetto concreto.

La sua battuta sull'Italia, dunque, va letta in questo contesto: una provocazione per stimolare il dibattito, ma anche una constatazione amara per i tifosi azzurri. Nel frattempo, nelle ultime settimane era circolata l'ipotesi di un possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026 in caso di esclusione o forfait dell'Iran. Una suggestione rapidamente smentita dallo stesso Infantino, che aveva risposto: 'Sinceramente, mai'. Nessuna possibilità di vedere gli azzurri in Nord America, nonostante le voci infondate.

La Nazionale italiana, ora, deve guardare al futuro: la prossima occasione sarà il Mondiale 2030, con il nuovo formato che potrebbe essere ancora in fase di definizione. Se l'espansione a 64 squadre dovesse diventare realtà, l'Italia potrebbe effettivamente avere maggiori chance di qualificazione, ma la strada è ancora lunga. Intanto, il presidente della Fifa continua a scherzare, ma dietro le sue parole c'è la consapevolezza che il calcio italiano deve ritrovare competitività per tornare a essere protagonista sulla scena mondiale.

La reazione dei tifosi è stata mista: c'è chi ha apprezzato l'autoironia e chi ha criticato la leggerezza con cui Infantino affronta un problema serio per il calcio italiano. Le statistiche parlano chiaro: l'Italia non ha superato le qualificazioni mondiali per tre edizioni consecutive, un dato che non accadeva dagli anni '30. La Federcalcio italiana sta lavorando per rilanciare il settore giovanile e riformare i campionati, ma i risultati tardano ad arrivare.

L'ombra di Infantino e del suo scherzo pesa come un monito: il calcio italiano ha bisogno di un cambio di passo, altrimenti le battute continueranno





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