Inflazione a maggio: +0,4% mensile, +3,2% annuo. Crescono carburanti e bollette

L'Istat stima un'inflazione in aumento a maggio, con un rallentamento rispetto ad aprile. Pesa il costo dell'energia e dei trasporti. La Bce potrebbe alzare i tassi a giugno.

Secondo le stime preliminari dell' Istat , a maggio l'inflazione in Italia ha segnato un aumento dello 0,4% su base mensile, mentre il dato tendenziale si attesta al 3,2%.

Rispetto al picco di aprile, quando la crescita mensile era stata dell'1,1%, il ritmo di crescita dei prezzi ha mostrato un rallentamento. Tuttavia, da inizio anno l'incremento complessivo è del 2,6%, ma escludendo i beni più volatili come energia e alimenti freschi, l'inflazione di fondo scende all'1,6%. L'Istat spiega che l'accelerazione è dovuta principalmente alle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona.

In particolare, si è registrato un pesante rincaro dei carburanti e dell'energia elettrica, che ha colpito anche gli utenti del mercato tutelato: le bollette sono aumentate del 5,8% su base annua, con un incremento dello 0,5% rispetto ad aprile. Anche i costi di viaggio sono cresciuti dell'1,8% su base annua, nonostante un lieve calo congiunturale tra aprile e maggio. Per quanto riguarda i beni alimentari e per la cura della casa e della persona, i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili.

Rispetto a un anno fa, la spesa in questo settore è aumentata del 2,3%, invariato rispetto al mese precedente. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto, come caffè, giornali e biglietti dei trasporti pubblici, sono invece rincarati del 4,5% su base annua. Su base mensile, spiccano gli aumenti per divertimento e cura della persona (+1,4%), cibo fresco (+0,6%) e bollette e carburanti (+0,5%).

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha lanciato un allarme: negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto in Ucraina e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente 1 punto percentuale alla crescita nell'area euro nel biennio 2026-2027. L'inflazione, ha avvertito Panetta, potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo, via via che lo shock energetico si trasmette a un numero crescente di settori.

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito che l'obiettivo è contenere l'inflazione intorno al 2%. Con i dati in arrivo non solo dall'Italia, diventa sempre più probabile un nuovo aumento dei tassi di interesse di 25 punti base. La decisione sarà annunciata l'11 giugno. Gli analisti prevedono che la Bce possa proseguire con la stretta monetaria per contrastare le pressioni inflazionistiche, nonostante i segnali di rallentamento economico.

L'evoluzione dei prezzi dell'energia e delle materie prime rimane il principale fattore di rischio per le prospettive di inflazione nei prossimi mesi





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflazione Istat Carburanti Bollette Tassi Interesse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Immatricolazioni auto Europa 2026: vendite +5,1% ad aprile, crescono le elettricheIl primo quadrimestre del 2026 va in archivio con il mercato europeo che registra una crescita trainata da elettriche e ibride

Read more »

Istat, inflazione a maggio sfonda il tetto del 3% su anno, 0,4% su meseL’accelerazione dell’inflazione risente prevalentemente di quella dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da +9,6% a +12,6%), degli Energetici regolamentati (da +5,3% a +5,8%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,6% a +1,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,6% a...

Read more »

Istat, a maggio inflazione al 3% su base annua, +0,4% al meseNel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di +0,4% su base mensile e del +3,2% su base annua. Lo rileva l'Istat.

Read more »

L'inflazione a maggio sfonda il tetto del 3% annuo, +0,4% sul meseIstat: +3,2% sul 2025, pesano i prezzi di energia, trasporti e cura della persona'. Il 'carrello della spesa' è stabile al +2,3% (ANSA)

Read more »