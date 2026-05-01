Inflazione in Crescita: L'Impatto del Conflitto in Medio Oriente sui Prezzi in Italia e in Europa

L'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, causato dalle tensioni in Iran, sta spingendo l'inflazione in Italia e nell'Unione Europea. Eurostat e Istat registrano aumenti significativi dei prezzi al consumo, con impatti sulle famiglie e sul mercato del lavoro.

L'impatto del conflitto in Medio Oriente, in particolare le tensioni in Iran, si sta manifestando con crescente evidenza sui prezzi al consumo in Europa e in Italia.

L'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime sta alimentando un'inflazione che, secondo i dati Eurostat, dovrebbe raggiungere il 3% a livello annuale nell'Unione Europea ad aprile, un incremento rispetto al 2,6% registrato a marzo. La componente energetica, in particolare, ha subito un raddoppio, balzando al 10,9%. Anche l'Italia risente di questa tendenza inflazionistica, sebbene in misura leggermente inferiore.

Le stime preliminari dell'Istat indicano un aumento annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) del 2,8% ad aprile, rispetto all'1,7% di marzo, con un incremento mensile dell'1,2%. Gli aumenti dei prezzi dei beni sono quadruplicati su base tendenziale, passando dal +0,8% al +3,2%, mentre gli aumenti dei servizi sono stati più contenuti, riducendosi dal +2,8% al +2,4%.

L'Istat sottolinea che l'accelerazione dell'inflazione in Italia è principalmente dovuta alle tensioni sui prezzi degli energetici (+9,5% rispetto al -2,1% precedente) e degli alimentari non lavorati (+6% rispetto al +4,7%). Questi due settori sono particolarmente vulnerabili alle interruzioni delle esportazioni di petrolio, gas e prodotti raffinati, come l'urea (essenziale per la produzione di fertilizzanti), causate dalle difficoltà nel Golfo di Hormuz.

Tuttavia, l'Istat evidenzia anche un effetto frenante sulla crescita dell'inflazione derivante dalla dinamica dei prezzi di alcuni servizi, come quelli ricreativi, culturali e per la persona (+2,6% rispetto al +3%) e quelli relativi ai trasporti (+0,5% rispetto al +2,2%). Il cosiddetto 'carrello della spesa', che include prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona, ha registrato un aumento del 2,5% (dal +2,2% di marzo).

Di conseguenza, l'inflazione di fondo, calcolata al netto di energia e alimenti freschi, si è attestata all'1,6% (da +1,9%). L'inflazione acquisita ad aprile per il 2026 è pari al 2,4%. Le previsioni governative, formulate nel Documento di Finanza Pubblica (DFP), indicano un'inflazione del 2,8% alla fine dell'anno, con una successiva diminuzione al 2% nel 2027. Queste stime, tuttavia, sono state elaborate a marzo e validate dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in uno scenario economico diverso dall'attuale.

L'Ufficio di Bilancio, durante l'audizione sul DFP, ha previsto un'inflazione del 3,1% nel caso in cui la componente energetica rimanga stabilmente sopra il 10,6%. Il Codacons stima che le famiglie italiane dovranno affrontare un aumento della spesa di circa mille euro. Parallelamente all'aumento dell'inflazione, l'Istat ha registrato un rallentamento nella crescita dell'occupazione, che aveva caratterizzato gli ultimi due anni. Nel primo trimestre dell'anno, l'occupazione è aumentata di sole 28.000 unità.

A marzo, si sono registrati 12.000 nuovi posti di lavoro su base mensile (-0,1%) e 30.000 su base annuale (-0,1%). Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2%, mentre il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 18,1%. È aumentato anche il numero di inattivi (+34,1%). Le categorie più penalizzate sono le donne (-4%) e i lavoratori con contratto a tempo determinato (-27%).

Secondo Francesco Rotondi, esperto di diritto del lavoro e consigliere del Cnel, questi dati indicano una stagnazione del mercato del lavoro, legata anche alle incertezze delle aziende in un contesto economico segnato dalla guerra e dalle sue conseguenze





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