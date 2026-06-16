Inflazione in maggio: benzina e servizi, i grandi confermi

I dati definitivi sull'inflazione di maggio pubblicati ieri dall'Istat confermano la crescita dei prezzi degli energetici non regolamentati, come la benzina e il gasolio, e dei servizi, come i trasporti e i ristoranti. La componente di fondo dell'inflazione si è attestata al 1,7% rispetto alla stima preliminare dell'1,8%. La revisione del carrello della spesa e la componente core sotto il 2% evidenziano una crescita più debole di quanto si era previsto.

Benzina e costi dei servizi (soprattutto di trasporto) sono le grandi conferme nei dati definiti sull'inflazione di maggio pubblicati ieri dall' Istat . C'è ancora il pieno di benzina e diesel spinto dalla crisi di Hormuz nonostante il mini-taglio delle accise.

L'accelerazione dell'inflazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, come i carburanti. Nel generico conto energetico, gli stessi del resto già ad aprile, dati, gli stessi carburanti contribuiscono al rialzo dell'inflazione. Accanto a questa conferma c'è però anche una novità, a leggere le analisi degli analisti. Se i dati definitivi confermano il rialzo dell'inflazione, ma invitano a una lettura più prudente.

La componente di fondo accelera infatti dall'1,6% all'1,7%, e non all'1,8% indicata nella stima preliminare. Ancora più significativa la revisione del cosiddetto carrello della spesa, che. Sono dettagli, certo, ma che cambiano il significato economico del dato. Perché il 3,2% racconta un'inflazione che accelera.

Ma il rallentamento del carrello e una componente core ancora sotto il 2% raccontano un'inflazione che, sottolineano gli operatori, è più debole di quanto si era previsto. Più nel dettaglio, se il dato definitivo non cancella del tutto i segnali emersi nel preliminare, quantomeno li rende più sfumati. I servizi continuano infatti ad accelerare dal +2,4% al +2,8%, mentre ristoranti e alloggio passano dal +2,8% al +3,5%. E guardando il dato mensile emerge un elemento ancora più interessante.

Tanto per spiegare 'la persistenza' di questi costi nel dato sull'inflazione italiana. A puntualizzare le componenti dietro il generico imputato dei 'costi energetici' è stata ieri Elettricità Futura, la principale Associazione della filiera industriale nazionale dell'energia elettrica. Un intervento che ha giudicato dovuto 'alla luce delle persistenti interpretazioni da parte di alcune associazioni di consumatori e osservatori di mercato secondo cui dietro l'inflazione calcolata da Istat ci sarebbe un aggravio del prezzo dell'energia elettrica'.

Dunque, 'le voci riportate da Istat che riguardano l'aumento dei prezzi energetici (regolamentati e no) riguardano per lo più idrocarburi e non le bollette elettriche', spiega chiaramente lo stesso Istituto di statistica.

'Lo spiega chiaramente lo stesso Istituto di statistica', dice dunque Elettricità Futura, 'quando, tra i beni energetici non regolamentati cita l'accelerazione dei prezzi della benzina (da +1,1% a +10,7%; con un +6,9% su aprile), degli altri carburanti per mezzi personali di trasporto (da +3,4% a +9,8%; con un +4,8% su aprile) e del gas di città e gas naturale mercato libero (da +4,4% a +8,2%; con un +0,6% su aprile), senza citare l'elettricità di libero mercato. Ricordiamo, aggiungono, del resto che, 'almeno per quanto concerne le famiglie, le bollette elettriche sono per lo più a prezzo fisso e queste, per definizione, non crescono.

Anche per quanto concerne il settore energetico regolamentato (dove le tariffe sono stabilite dall'Authority) l'Istat registra una 'lieve accelerazione' del gas di città e del gas naturale mercato tutelato (da +11,8% a +12,7%; +0,8% su aprile) mentre, prosegue Istat, 'sono stabili quelli dell'elettricità mercato tutelato', con una 'parlare di bollette luce in crescita per le famiglie è dunque una mistificazione che contribuisce unicamente ad alimentare confusione e disinformazione'





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Istat Inflazione Prezzi Energetici Carburanti Servizi Trasporti Ristoranti Elettricità Bollette Luce Confusione E Disinformazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuova emissione di cedole semestrali: protezione del capitale dall'inflazioneIl Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la disponibilità di una nuova emissione di cedole semestrali, specificamente progettate per proteggere il capitale dall'inflazione. Il collocamento sul mercato proseguirà fino a venerdì 19 giugno alle ore 13.

Read more »

Inflazione sale a maggio, +0,4%: Istat conferma, +3,2% su annoCarrello della spesa scende a +1,9%

Read more »

Istat conferma, l'inflazione a maggio sale al 3,2%L’accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli Energetici

Read more »

Inflazione, la conferma dell’Istat: a maggio sale dello 0,4% su mese, +3,2% rispetto a un anno faBalzo dei prezzi dell’energia confermato dalle analisi dell’Istituto di statistica, ma sale anche l’«inflazione di fondo»

Read more »