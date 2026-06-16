Inflazione italiana al 3,2%: record da settembre 2023 - Caro vita, nuova stangata

L'inflazione italiana tocca il 3,2% su base annua, il livello più alto dal settembre 2023, grazie alla chiusura dello Stretto di Hormuz. I dati definitivi dell'Istat confermano la stima preliminare e certificano una fiammata che ha bruciato il 2% del potere d'acquisto delle famiglie in soli tre mesi, da febbraio a maggio.

L'inflazione italiana tocca il 3,2% su base annua, il livello più alto dal settembre 2023, grazie alla chiusura dello Stretto di Hormuz che ha incendiato i prezzi non solo dei beni energetici.

I dati definitivi dell'Istat confermano la stima preliminare e certificano una fiammata che ha bruciato il 2% del potere d'acquisto delle famiglie in soli tre mesi, da febbraio a maggio. La situazione è criticia soprattutto per le famiglie, che andranno a trovare a febbraio una stangata di caro vita per un totale di fino a 685 euro in più a famiglia. La guerra in Iran, in programma per marzo, renderà la situazione ancora più complicata e pericolosa





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