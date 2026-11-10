Inflazione Usa di ottobre sopra le attese: la Federal Reserve verso il rialzo dei tassi

Dati sull'inflazione Usa di ottobre sopra le attese: la Federal Reserve alzerà quasi certamente i tassi il 9 dicembre, con effetti su mutui e titoli di Stato.

A meno di una settimana dalle elezioni di metà mandato, che hanno consegnato entrambe le Camere ai Democratici anche sull'onda del caro vita, i dati sull'inflazione Usa di ottobre riservano al presidente Donald Trump un'altra cattiva notizia. Il Bureau of Labor Statistics ha certificato che i prezzi hanno rallentato meno di quanto scommettessero i mercati, e la Federal Reserve ora ha pochi motivi per attendere.

L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,4% in un mese, dopo lo 0,6% registrato a settembre e un decimo sopra le attese. L'inflazione di fondo è salita dello 0,3%, contro lo 0,2% previsto dagli analisti, e il rialzo si ripete identico per il terzo mese di fila.

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Energia e alimentari spingono i prezzi di ottobre

A frenare l'indice generale è stata soprattutto l'energia, salita del 0,7% contro il +5,2% di settembre. Gli alimentari, al contrario, hanno accelerato fino al +0,5%, segnando un ulteriore peso sulle famiglie.

Gli altri prezzi hanno continuato a crescere, trasferendo i rincari originati dall'energia al campo dei servizi, dai trasporti alle cure mediche. Su base annua, l'inflazione di fondo degli ultimi tre mesi vale circa il 3,7%, e rispetto a questo ritmo i salari si sono limitati a tenere il passo.

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Le posizioni della Fed e le previsioni degli analisti

Lo scenario di un rialzo più deciso era stato evocato poche ore prima dell'uscita del rapporto da Christopher Waller, uno dei sette governatori della Federal Reserve. Intervenendo a Londra a un convegno sulla politica monetaria, Waller ha sostenuto che con un'inflazione di fondo intorno allo 0,3% la Fed avrebbe dovuto valutare un rialzo di 50 punti base, perché un aumento di un solo quarto di punto metterebbe a rischio la credibilità dell'istituto di Washington.

Già a ottobre la decisione di lasciare i tassi fermi, presa una settimana prima delle midterm, era passata con due voti contrari: quelli della governatrice Lisa Cook e di Beth Hammack, presidente della Fed di Cleveland, favorevoli a un rialzo immediato. Le banche d'affari intanto rivedono le previsioni: Deutsche Bank ha aggiunto un rialzo a gennaio e ora ne prevede tre consecutivi.

Mercato obbligazionario e Wall Street sotto pressione

I titoli di Stato statunitensi sono stati i primi a risentire del dato, con il rendimento del decennale salito al 5% per la prima volta in 12 giorni, dal 4,86% della vigilia. Il rendimento a due anni, il più legato alle scelte della Fed, si è attestato al 4,68%, mentre quello a trent'anni è arrivato al 5,32%.

Gli investitori hanno venduto in vista di tassi più alti, che rendono meno convenienti i titoli già in circolazione. Anche Wall Street ha chiuso in calo, con i tre indici principali in ribasso tra lo 0,6% e l'1%.

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Debito pubblico e famiglie: l'impatto del rialzo

Il movimento pesa due volte sull'amministrazione Trump. Il decennale fa da riferimento per il Tesoro, che si finanzia proprio a quel tasso in un momento di forte pressione sui conti pubblici, con un debito che ha ormai ampiamente superato i 40mila miliardi di dollari.

Lo stesso rendimento incide anche sui tassi di mutui, prestiti auto e carte di credito, cioè sui debiti di milioni di famiglie americane. Secondo la Fed di New York, nel terzo trimestre l'indebitamento dei nuclei familiari è salito di 334 miliardi di dollari, fino a 19.100 miliardi.

La quota di debito con pagamenti in ritardo di almeno 30 giorni è passata dal 4,7% al 5%, mentre i mutui in ritardo di oltre 90 giorni hanno toccato l'1,13%, il livello più alto dal 2018. Secondo Bloomberg, la sconfitta dei repubblicani lascia ora a Kevin Warsh più margine per non assecondare il presidente, che aveva definito il caro carburanti 'un piccolo prezzo da pagare' per la guerra in Iran.

Il mercato considera ormai il rialzo di dicembre una certezza. Prima della pubblicazione dei dati, lunedì il Cme Fed Watch assegnava il 16% di probabilità a tassi invariati nella riunione del prossimo 9 dicembre. Dopo il dato quella probabilità è arrivata al 100%, e l'87,3% degli operatori si aspetta un aumento di 25 punti base, mentre il 12,7% scommette su mezzo punto.