Influencer leghista Eterno aggredito a Parma dopo provocazioni contro migranti

Eterno, noto per le sue posizioni sovraniste, è stato picchiato da un gruppo di migranti a Parma dopo aver lanciato insulti razzisti. Il video dell'aggressione ha fatto il giro sui social, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori di destra e difensori dei diritti dei migranti, mentre le autorità aprono un'indagine per incitamento all'odio.

L'influencer noto per le sue posizioni leghiste, soprannominato Eterno, è stato vittima di una violenta aggressione per le strade di Parma, episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social e ha suscitato una vasta risposta da parte dei sostenitori del movimento sovranista.

Il conflitto è iniziato quando Eterno, accompagnato da un amico che lo filmava, si è avvicinato a un gruppo di persone di origine straniera sostenendo che fossero trafficanti di droga. Durante lo scambio di accuse, l'influencer lancia una serie di provocazioni volgari, tra cui l'insulto "Scimmia" e l'invito a tornare nei loro paesi, usando termini come "remigrazione".

Dopo aver pronunciato queste parole, Eterno tenta di allontanarsi, ma viene inseguito da quattro‑cinque individui che lo circondano, lo afferrano e lo colpiscono con pugni e calci. Il video dell'accaduto è stato diffuso online, dove ha attirato l'attenzione di esponenti della Lega, di altri influencer di estrema destra e di personalità legate al movimento di Charlie Kirk, che ha ispirato l'attività di Eterno.

L'episodio ha riacceso il dibattito sul clima di tensione fra gruppi anti‑immigrazione e le comunità di migranti in Italia, soprattutto nelle grandi città del Nord, dove spesso si verificano scontri verbali e fisici. Diverse pagine web di estrema destra hanno riproposto il video, definendolo prova di un presunto pericolo rappresentato dalla presenza di immigrati, mentre altri utenti hanno condannato la violenza rivolta a Eterno, evidenziando il rischio di una spirale di escalation.

Alcuni politici di destra hanno espresso solidarietà al content creator, citando la necessità di difendere la libertà di espressione, mentre attivisti per i diritti dei migranti hanno denunciato gli insulti razzisti e la diffusione di contenuti che normalizzano l'odio. Il caso ha inoltre riacceso l'attenzione sul ruolo dei social media nella propagazione di violenze e di messaggi di odio.

Il video, originariamente girato per un confronto verbale, è stato successivamente montato e condiviso su diverse piattaforme, dove ha generato una forte risposta emotiva sia di sostegno che di condanna. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per determinare le responsabilità dell'aggressione e per valutare eventuali reati di incitamento all'odio razziale.

L'episodio dimostra come la retorica incendiaria di alcuni influencer possa tradursi in reali situazioni di pericolo, alimentando un clima di ostilità che rischia di compromettere la coesione sociale e la sicurezza pubblica





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