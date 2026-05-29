Influencer senza mano destra multata per guida distratta: il video virale fa ritirare la multa

Kathleen Thomas è stata fermata per sospetto uso del telefono alla guida, ma l'agente ha ignorato la sua disabilità congenita. Il video bodycam mostra l'assurdo confronto, costringendo la polizia a ritirare la sanzione.

La vicenda di Kathleen Thomas , influencer americana con una disabilità congenita, ha fatto il giro del mondo per l'incredibile ostinazione di un agente di polizia.

Fermata per guida distratta mentre guidava con una protesi al braccio destro, la donna è stata multata nonostante l'evidenza dell'arto mancante. Il video della bodycam, diventato virale, mostra l'assurdo confronto tra l'agente e l'atleta, che ha dovuto dimostrare di non avere la mano destra per evitare la sanzione. La polizia, dopo le pressioni mediatiche, ha ritirato la multa per mancanza di prove, ma il caso ha sollevato un dibattito sulla discrezionalità delle forze dell'ordine.

Durante il controllo, l'agente si avvicina al finestrino e chiede di vedere il telefono, convinto che Kathleen stesse guidando con lo smartphone in mano. Lei, con calma, mostra il moncone del braccio destro, ma il poliziotto insiste: 'Con la mano destra forse no, va bene? Però l'ho vista con la mano.

' La situazione raggiunge il ridicolo quando l'agente le chiede di giurare di non aver usato il telefono: Kathleen alza il moncone e lui incalza, chiedendo di vedere la mano sinistra. Il video, girato dalla telecamera di servizio del vicesceriffo della contea di Palm Beach, è stato pubblicato dalla stessa influencer in vista dell'udienza, accumulando milioni di visualizzazioni.

La vicenda si è conclusa con il ritiro della multa, ma ha acceso i riflettori sulle modifiche che le persone con disabilità possono apportare ai veicoli per guidare in sicurezza: Kathleen ha un dispositivo speciale sul lato sinistro del volante che le permette di sterzare a 360 gradi senza usare la mano destra. L'ufficio dello Sceriffo di Palm Beach, messo in imbarazzo dalla diffusione del video, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale scusandosi per l'errore.

Intanto, il caso è diventato un simbolo della lotta contro i pregiudizi verso i guidatori con disabilità, con molti utenti che hanno elogiato la determinazione di Kathleen nel difendere i propri diritti





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