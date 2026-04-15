Influencer sotto la lente dell'Agcom: tra regole più severe e dubbi sull'iscrizione

Il nuovo registro istituito dall'Agcom mira a equiparare gli influencer rilevanti ai media tradizionali, ma soglie ambigue e interpretazioni diverse generano incertezza e un boom di iscrizioni "per sicurezza".

Negli ultimi tempi, una nuova dicitura, «In elenco Agcom », ha iniziato a comparire nelle descrizioni dei profili Instagram di numerosi content creator italiani. Si nota sui profili di figure come Chiara Ferragni e Giulia de Lellis, ClioMakeUp e persino sul comico Gabriele Vagnato.

Curiosamente, questa menzione non appare sui profili di influencer di fama mondiale quali Khaby Lame e Gianluca Vacchi, ma è presente invece su profili di creator di nicchia, con un numero di follower significativamente inferiore, a volte appena qualche decina di migliaia. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha istituito questo registro con l'intento di parificare gli influencer di maggiore rilievo ai media tradizionali, quali televisioni e radio, sottoponendoli così a normative più stringenti riguardo le loro attività. L'Agcom sta attualmente procedendo alla valutazione delle iscrizioni, con la pubblicazione definitiva prevista per luglio. Fino ad ora, l'operato degli influencer era principalmente disciplinato dal codice del consumo e dalle norme sull'autodisciplina pubblicitaria, che imponevano l'obbligo generico di rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti, ma senza un sistema di vigilanza strutturato. Ora, gli influencer registrati nel nuovo elenco saranno equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi e dovranno attenersi al Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi (TUMSA). Esisteranno comunque delle regole fondamentali valide per tutti i content creator che monetizzano la loro attività sui social network, indipendentemente dalla loro “rilevanza”: dovrà essere garantita la trasparenza riguardo le attività pubblicitarie, la tutela dei minori, il divieto di diffusione di contenuti discriminatori o che incitano all'odio, e il rispetto delle normative vigenti in Italia in materia di pubblicità, come ad esempio quella sul gioco d'azzardo. Gli “influencer rilevanti”, tuttavia, saranno soggetti a una serie di obblighi aggiuntivi che richiederanno una maggiore attenzione. L'Agcom avrà la facoltà di intervenire direttamente nei loro confronti, equiparandoli alle emittenti televisive e radiofoniche private. Potrà monitorare i contenuti con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, e comminare sanzioni ben più severe, che possono raggiungere i 600mila euro e includere la sospensione dell'attività fino a sei mesi. Inoltre, gli iscritti avranno l'obbligo di segnalare l'utilizzo di filtri o software che alterano in modo significativo le proprie caratteristiche fisiche o le qualità dei prodotti presentati. Quando l'Agcom annunciò la creazione dell'elenco, si stimava l'iscrizione di circa duemila influencer. A distanza di cinque mesi, tuttavia, l'Autorità dichiara che le richieste di iscrizione ammontano ad almeno 5mila, più del doppio del previsto. Una delle ragioni principali di questo scostamento è l'imprecisa definizione delle soglie che determinano chi debba essere considerato un “influencer rilevante”. Le soglie stabilite dall'Agcom sono due, alternative tra loro: il raggiungimento di almeno 500mila follower su una singola piattaforma, oppure almeno un milione di visualizzazioni medie mensili calcolate nei sei mesi precedenti. Questi due criteri sono notevolmente diversi: l'ottenimento di 500mila follower richiede solitamente anni di impegno e una considerevole notorietà pubblica, mentre un milione di visualizzazioni mensili è un traguardo piuttosto comune, raggiungibile anche con poche decine di migliaia di follower e la pubblicazione di contenuti particolarmente virali. Inoltre, non è del tutto chiara la metodologia di misurazione di questo numero. L'Agcom specifica che coloro che superano anche solo una di queste due soglie e svolgono un'attività economica correlata ai propri contenuti — che si tratti di sponsorizzazioni, collaborazioni con aziende o accordi commerciali — sono obbligati ad iscriversi. Le multe previste dall'Agcom per la mancata iscrizione al registro possono arrivare fino a 100mila euro. L'avvocato Daniele Sorgente, che assiste numerosi creator per lo Studio Legally di Trento, evidenzia come una delle motivazioni primarie per cui tante persone si siano iscritte sia la volontà di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, optando per la prudenza in caso di dubbi. Altrettante, però, dimostrano una maggiore esitazione. Ad esempio, Carlotta Sanzogni, una content creator specializzata in libri con 34mila follower su Instagram, afferma che le persone a lei vicine con un seguito simile al suo, compreso tra i 20 e i 50mila follower, non hanno ancora ben compreso la portata della normativa. Legalmente, queste persone dovrebbero iscriversi poiché raggiungono regolarmente un milione di visualizzazioni mensili. Tuttavia, molti trovano assurda l'idea di essere equiparati, in termini di rilevanza, a figure come Ferragni o De Lellis, che vantano milioni di follower. La Spagna, uno dei pochi altri paesi europei ad aver introdotto un registro di questa natura, si è trovata ad affrontare il problema opposto un paio di anni fa





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agcom Influencer Regolamentazione Social Media Marketing Digitale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’influencer Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex (condannato per maltrattamenti) esce dal carcere:…In lacrime l'influencer bolognese di 24 anni, che ha detto di non accettare il dispositivo anti-stalking: 'Se mai dovesse succedermi qualcosa mi devono avere sulla coscienza'

Read more »

Giulia De Lellis e Tony Effe presto Sposi: gli scatti dell'influencer in Atelier 'Sono emozionata'Le storie social dell’influencer riaccendono i rumor sulle nozze con Tony Effe. Tra prove d’abito e dichiarazioni contrastanti, il mistero resta.

Read more »

Ex violento, l'influencer Chiara Balistreri: 'Esce dal carcere, per lo Stato non valiamo niente'Paura, di nuovo. A Bologna Chiara Balistreri, 23 anni, affida ai social il proprio sfogo dopo la riduzione in…

Read more »

Regole e investimenti: l’influencer marketing entra nell’età adultaMaggiore trasparenza nei messaggi pubblicitari e inquadramento professionale più definito. La content creator economy cresce, preoccupa l’Ai

Read more »

Dalla 'Clipping Culture' all'AI: l'evoluzione degli influencer e l'impatto dell'intelligenza artificialeL'analisi del ruolo degli influencer e dell'impatto dell'intelligenza artificiale nella 'Clipping Culture'. Dalla necessità di contenuti brevi alla crescente automazione del lavoro di clipping, con un focus sul cambiamento in atto nel mondo digitale.

Read more »

Come sta andando quella storia del registro degli influencerDovrebbe servire a equiparare i canali social più seguiti ai media tradizionali, ma ci sono ancora vari dubbi su chi debba rientrarci

Read more »