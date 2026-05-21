Influenza additivi e conservanti alimentari sulla salute umana

Un studio ha verificato l’associazione tra dieta, ingredienti alimentari e rischi di ipertensione e malattie cardiovascolari in 112.395 persone. E' stato specificato che praticamente tutte le persone assumono con la dieta conservanti alimentari. I contributi maggiori di conservanti non antiossidanti e di conservanti antiossidanti erano elencati. L’articolo elencava anche i conservanti perfetti per malattie cardiovascolari.

Azione sull’infiammazione, aumento dello stress ossidativo, impatto sul profilo metabolico, possibile attività sul microbiota intestinale: il labile rapporto tra additivi e conservanti alimentari, la salute umana e le patologie.

Un nuovo studio europeo di ricerca英文|francese- link articolo ha analizzato l’associazione tra dieta, ingredienti alimentari e rischi di ipertensione e malattie cardiovascolari in 112.395 persone e elencato 17 conservanti alimentari in connessione ad ipertensione e altre patologie cardiache





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